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"Казань Арену" начали готовить к Кубку конфедераций-2017
Возведение временной инфраструктуры, предназначенной для проведения Кубка конфедераций-2017, началось на территории "Казань Арены". Об этом welcome2018.com сообщил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.
"Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. А что касается футбольного поля, все необходимые работы по его обновлению на стадионе "Казань Арена" были проведены под наблюдением представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году", – рассказал Владимир Леонов.
Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка Конфедераций.
"Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. А что касается футбольного поля, все необходимые работы по его обновлению на стадионе "Казань Арена" были проведены под наблюдением представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году", – рассказал Владимир Леонов.
Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка Конфедераций.
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