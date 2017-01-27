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"Казань Арену" начали готовить к Кубку конфедераций-2017

Возведение временной инфраструктуры, предназначенной для проведения Кубка конфедераций-2017, началось на территории "Казань Арены". Об этом welcome2018.com сообщил министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. А что касается футбольного поля, все необходимые работы по его обновлению на стадионе "Казань Арена" были проведены под наблюдением представителей FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году", – рассказал Владимир Леонов.

Сейчас поддерживается нормативное состояние поля для дальнейшего его пробуждения и поддержания до Кубка Конфедераций.
Сегодня, 22:34
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