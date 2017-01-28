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Виталий Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложно
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал об организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии.
"Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем", - цитирует Мутко ТАСС.
"Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем", - цитирует Мутко ТАСС.
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