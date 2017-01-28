Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: переговоры о проведении в июне матча Россия - Бразилия проходят сложно

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал об организации товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

"Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Бразилии Сборная России
Сегодня, 18:15
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Что слишком много денег просят, а тебе хочется и себе что-то прикарманить?


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.