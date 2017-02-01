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Около 100 тысяч людей подали заявки на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций

Порядка ста тысяч болельщиков подали заявки на получение паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года проходит в Москве в среду.

"Сейчас около десяти тысяч оформленных паспортов и ста тысяч заявок. Процесс только начался, сейчас будут открыты центры, а если нужны будут дополнительные пункты выдачи, мы их сделаем", - цитирует Мутко ТАСС.

Он добавил, что паспорта будут отправлены Почтой России и службой DHL иностранцам.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:25
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (1)

А что на стадион можно попасть только по паспорту?
Регистрация: 11.04.2016
№1 Написал: скальп (Сегодня, 16:39) #
  • -4
  •  (4)

вот что значит что Спартак стал базовым клубом для сборной и минимум бомжеконей,другой коленкор
Регистрация: 24.12.2016
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