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Около 100 тысяч людей подали заявки на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций
Порядка ста тысяч болельщиков подали заявки на получение паспорта болельщиков Кубка конфедераций 2017 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года проходит в Москве в среду.
"Сейчас около десяти тысяч оформленных паспортов и ста тысяч заявок. Процесс только начался, сейчас будут открыты центры, а если нужны будут дополнительные пункты выдачи, мы их сделаем", - цитирует Мутко ТАСС.
Он добавил, что паспорта будут отправлены Почтой России и службой DHL иностранцам.
Торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций 2017 года проходит в Москве в среду.
"Сейчас около десяти тысяч оформленных паспортов и ста тысяч заявок. Процесс только начался, сейчас будут открыты центры, а если нужны будут дополнительные пункты выдачи, мы их сделаем", - цитирует Мутко ТАСС.
Он добавил, что паспорта будут отправлены Почтой России и службой DHL иностранцам.
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