Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:23
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
"Зенит" сыграл вничью с "Оддом" (9)
20:13
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков
19:14
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
Фанаты "Райо Вальекано" обвинили Романа Зозулю в нацистских взглядах, аренда была отменена (20)
16:43
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
Максим Батов может перейти в "Анжи" (1)
14:59
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
Виталий Мутко: с Кот-д’Ивуаром мы на стадии подписания договора, Бразилия тоже хочет сыграть (4)
Сергей Миронов: удорожание "Зенит-Арены"? Идет наглое и циничное воровство
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов не исключает дальнейшего удорожания "Зенит-Арены" и считает, что "идет наглое и циничное воровство".
В понедельник пресс-служба городского комитета по строительству сообщила РИА Новости, что сметная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с учетом двух дополнительных контрактов с генподрядчиком на сумму 952 миллиона рублей и 2,078 миллиарда рублей составляет 41,712 миллиарда рублей.
"У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра. Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать "шло", но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом "попилить". Конечно, нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет. Вдобавок мы помним о проблеме вибрации. Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура", - приводятся слова Миронова в релизе его пресс-службы.
"Р-Спорт"
В понедельник пресс-служба городского комитета по строительству сообщила РИА Новости, что сметная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с учетом двух дополнительных контрактов с генподрядчиком на сумму 952 миллиона рублей и 2,078 миллиарда рублей составляет 41,712 миллиарда рублей.
"У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра. Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать "шло", но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом "попилить". Конечно, нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет. Вдобавок мы помним о проблеме вибрации. Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура", - приводятся слова Миронова в релизе его пресс-службы.
"Р-Спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.