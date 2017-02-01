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Сергей Миронов: удорожание "Зенит-Арены"? Идет наглое и циничное воровство

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов не исключает дальнейшего удорожания "Зенит-Арены" и считает, что "идет наглое и циничное воровство".

В понедельник пресс-служба городского комитета по строительству сообщила РИА Новости, что сметная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге с учетом двух дополнительных контрактов с генподрядчиком на сумму 952 миллиона рублей и 2,078 миллиарда рублей составляет 41,712 миллиарда рублей.

"У меня ощущение, что и 41 миллиард с лишним еще не последняя цифра. Идет наглое и циничное воровство. Хотел бы сказать "шло", но именно идет, потому что кто-то еще хочет на этом "попилить". Конечно, нам нужен хороший стадион, но не такой ценой. Более дорогого сооружения, наверное, в мире нет. Вдобавок мы помним о проблеме вибрации. Это вибрации, на которых теряется репутация. Это полное безобразие! Давным-давно должен здесь серьезно работать Следственный комитет, Генпрокуратура", - приводятся слова Миронова в релизе его пресс-службы.

"Р-Спорт"
Теги: Зенит-Арена
Сегодня, 20:04
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№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:37) #
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online

Идет всё тот же век , пусть поправят- меагоцен.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
эта арена только верхушка айсберга

Это да.Друг повелителя тоже запросил на достройку Керченского моста 29 млрд.Решил не отставать.
Регистрация: 9.08.2015
№11 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
сколько Акинфей напропускал - столько миллиардов и будет вбухано. Пока серия продолжается - продолжается и строительство. Эти факты не могут быть несвязаны!
Регистрация: 16.03.2010
№10 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:26) #
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Не просто воровство, а узаконенное воровство....- никто не будет наказан, никто не вернёт хотя бы один КАМАЗ денег....((
Регистрация: 28.12.2015
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:26) #
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эта арена только верхушка айсберга
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:22) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Да хватит дурачить страну своими смешными суммами.В реальности только на середину 2012 года было потрачено на стадион уже 1,2 млрд.долларов и расходы с тех пор увеличились однозначно и приблизились к 2 лярдам долларов.
Регистрация: 9.08.2015
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:21) #
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Цитата: Bairys
Грош цена таким депутатам, которые не могут инициировать расследование. Все давно понимают, что воруют на этом стадионе. Так займитесь, разберитесь, посадите , верните деньги.
А то одни слова.

А ничего больше не будет - схема растет из "Озера". На самый верх. На самый-самый. Ферштейн???

Поэтому все только "грустно". Больше не будет ни-че-го....
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Грош цена таким депутатам, которые не могут инициировать расследование. Все давно понимают, что воруют на этом стадионе. Так займитесь, разберитесь, посадите , верните деньги.
А то одни слова.
Регистрация: 10.09.2012
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
да как он посмел такое сказать о доме народной команды ЗЕНИТ.
Там каждая копейка вложена во вклад развития футбола всей страны.
Вот подлец angry
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 20:17) #
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К Вове пусть зайдет и все расскажет. А то наверное он не в курсе, откуда носят....
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
До 45 вряд ли дойдет, так что беспокоиться нечего


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:13) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Больше мильярдов ! Больше !
Щедрая душа пирует во время чумы ..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 20:12) #
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да как он смеет?!каждая копейка на строительство пошла,ни одной в карман! rage
Регистрация: 6.09.2011
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