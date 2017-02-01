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Виталий Мутко доложил Владимиру Путину, что на Кубке конфедераций ожидается более 700 тысяч болельщиков

Более 700 тысяч болельщиков, как ожидается, посетят матчи Кубка конфедераций 2017 года, которые пройдут в четырех городах России. Об этом доложил вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства. Глава государства напомнил, что в среду началась выдача паспортов болельщика и попросил доложить, как организована эта работа.

"Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тыс. билетов, на сегодняшний день есть более 100 тыс. заявок и уже около 10 тыс. (человек) получают паспорт болельщика", - цитирует Мутко ТАСС.

Он пообещал, что эта система будет удобной и комфортной, будут продуманы все условия для болельщиков.

"В целом подготовка (к Кубку конфедераций) идет на хорошем уровне", - отметил вице-премьер, напомнив, что 17 июня в Санкт-Петербурге состоится первый матч этого соревнования.

"Кто играть-то там будет?" - поинтересовался Путин. Мутко ответил, что речь идет о матче между сборными России и Новой Зеландии.
Теги: Мутко Путин
Сегодня, 20:13
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