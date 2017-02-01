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Банк России выпустил монеты с изображением четырех городов - хозяев ЧМ-2018

Банк России запустил серию памятных монет в честь чемпионата мира 2018 года. Уже отчеканены монеты, посвященные первым четырем городам — Саранску, Казани, Калининграду и Екатеринбургу.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут в городах: Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара и Ростов-на-Дону. В Екатеринбурге состоятся игры отборочные этапа 15, 21, 24 и 27 июня.

Ura.ru
Сегодня, 21:21
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