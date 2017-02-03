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Дмитрий Булыкин: надеюсь, мы хорошо подготовимся и проведем ЧМ-2018 на высшем уровне

Посол Нижнего Новгорода на ЧМ-2018, бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил феномен русских болельщиков.

"Кстати, о болельщиках. Понятное дело, в каждой стране они со своими причудами, это все разница менталитетов. Европейцы обычно радуются любым хорошим пасам и комбинациям. Наши же оценивают только голы. Еще часто недовольны судьями и их решениями. Так называемая культура боления у нас своя. Я думаю, что любители футбола способны изменить эту культуру к лучшему. Хотелось бы, чтобы на ЧМ-2018 мы показали всем пример и в футболе, и в болении, и в гостеприимстве. А то в последнее время много злых языков, людей, которые в чем-то сомневаются и уже заочно что-то критикуют. Лично я надеюсь, что мы подготовимся хорошо и проведем Чемпионат мира на высшем уровне", - цитирует Булыкина Welcome2018.com.
Теги: Булыкин
Сегодня, 16:07
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