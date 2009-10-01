Сайт стадиона "Крестовский" сломался из-за большого числа посетителей

Интернет-сайт стадиона "Крестовский" не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля.Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге."Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня", – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название "Первый посетитель": в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.