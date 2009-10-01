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Сайт стадиона "Крестовский" сломался из-за большого числа посетителей

Интернет-сайт стадиона "Крестовский" не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля.

Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге.

"Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня", – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.

Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название "Первый посетитель": в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.

"Фонтанка"
Теги: Крестовский
Сегодня, 16:53
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главное, чтоб стадион был никак сайт


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
надо еще пару лярдов на новый сайт)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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