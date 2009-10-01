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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (17)
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Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо" (3)
Сайт стадиона "Крестовский" сломался из-за большого числа посетителей
Интернет-сайт стадиона "Крестовский" не выдержал потока желающих получить бесплатный билет на мотошоу 11 февраля.
Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге.
"Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня", – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.
Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название "Первый посетитель": в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.
"Фонтанка"
Мероприятие на 10 тысяч зрителей станет первым для нового стадиона в Санкт-Петербурге.
"Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня", – прокомментировали ситуацию в Городском центре размещения рекламы.
Тестовое мероприятие состоится 11 февраля. Оно получило название "Первый посетитель": в течение часа на арене дрифтеры будут показывать трюки с управляемыми заносами, также выступят мотоциклисты и роллеры.
"Фонтанка"
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