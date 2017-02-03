Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Мегафон" обеспечит связь для Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Оператор "Мегафон" заключит договор с Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех") на оказание услуг связи на объектах Кубка конфедераций, который пройдет в 2017 году, и чемпионата мира 2018 года, следует из материалов на портале госзакупок. Сумма контракта составит более 4,251 млрд рублей, сообщает ТАСС.

"Мегафон" является единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям документации", - говорится в материалах. Комиссия приняла решение заключить договор с "Мегафоном" как с единственным поставщиком.

Срок исполнения договора - с 1 марта 2017 года до 31 декабря 2018 года или до полного исполнения обязательств.
Сегодня, 18:09
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 19:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вспоминается древняя шутка про Мегафон: "Мегафон - связь в пределах прямой видимости!".
С тех пор, увы, ничего не изменилось.
Регистрация: 4.04.2008
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (1)

откат усманову за то что сборную и клубы не бросает
Регистрация: 31.07.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.