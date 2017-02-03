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"Мегафон" обеспечит связь для Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Оператор "Мегафон" заключит договор с Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в госкорпорацию "Ростех") на оказание услуг связи на объектах Кубка конфедераций, который пройдет в 2017 году, и чемпионата мира 2018 года, следует из материалов на портале госзакупок. Сумма контракта составит более 4,251 млрд рублей, сообщает ТАСС.
"Мегафон" является единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям документации", - говорится в материалах. Комиссия приняла решение заключить договор с "Мегафоном" как с единственным поставщиком.
Срок исполнения договора - с 1 марта 2017 года до 31 декабря 2018 года или до полного исполнения обязательств.
"Мегафон" является единственным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям документации", - говорится в материалах. Комиссия приняла решение заключить договор с "Мегафоном" как с единственным поставщиком.
Срок исполнения договора - с 1 марта 2017 года до 31 декабря 2018 года или до полного исполнения обязательств.
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