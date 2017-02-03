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Сборная России весной в Москве сыграет с Аргентиной

Сборная России весной проведёт товарищеский матч в Москве с командой Аргентины, сообщает "Чемпионат.сом".

Встреча состоится в начале 20-х чисел марта.

В последний раз в истории команды встречались в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе "Локомотив" и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2.

Сборная Аргентины является лидером рейтинга ФИФА, а российская команда располагается на 56-й позиции.
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 19:00
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№2 Написал: tuner (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Volodia379
Вопрос каким составом приедет Аргентина?

Если будут лететь через Барселону, то могут прихватить пару попутчиков.
Регистрация: 29.08.2015
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:06) #
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  •  (1)

Вопрос каким составом приедет Аргентина?
Регистрация: 11.04.2016
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