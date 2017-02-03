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Сборная России весной в Москве сыграет с Аргентиной
Сборная России весной проведёт товарищеский матч в Москве с командой Аргентины, сообщает "Чемпионат.сом".
Встреча состоится в начале 20-х чисел марта.
В последний раз в истории команды встречались в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе "Локомотив" и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2.
Сборная Аргентины является лидером рейтинга ФИФА, а российская команда располагается на 56-й позиции.
Встреча состоится в начале 20-х чисел марта.
В последний раз в истории команды встречались в августе 2009 года. Матч проходил на стадионе "Локомотив" и завершился волевой победой гостей со счётом 3:2.
Сборная Аргентины является лидером рейтинга ФИФА, а российская команда располагается на 56-й позиции.
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