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Аэропорт в Екатеринбурге будет полностью готов к ЧМ-2018 в декабре 2017 года

Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге будет полностью готов к чемпионату мира 2018 года в декабре текущего года, сообщил заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов.

В пятницу в Екатеринбург в рамках рабочего визита прибыл вице-премьер РФ и глава координационного совета ЧМ-2018 Виталий Мутко. Визит начался с осмотра аэропорта.

"Уже на сегодняшний день аэропорт готов принять то количество пассажиров, которое будет во время чемпионата мира. К турниру в аэропорту до 71 было увеличено количество мест стоянок, осталось доделать три. Программой развития транспортной системы была предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Работы по второй полосе мы закончим в августе, затем сделаем категорированной первую полосу - таким образом, к декабрю будут готовы обе полосы, то есть аэропорт до конца года будет полностью готов к чемпионату мира", - цитирует Махова ТАСС.
Сегодня, 22:33
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