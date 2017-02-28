Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
10 фотографий из инстаграма девушки сына Симеоне
Джованни Симеоне летом перебрался из Аргентины в Италию, где сейчас разрывает соперников - 10 голов в 24 матчах. Кроме подвигов на поле Джованни покорил местную телеведущую Элизабетту Галими. Rusfootball.info заглянул к ней в инстаграм.
Источник: инстаграм Элизабетты Галими
Источник: инстаграм Элизабетты Галими
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.