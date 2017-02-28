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10 фотографий из инстаграма девушки сына Симеоне

Джованни Симеоне летом перебрался из Аргентины в Италию, где сейчас разрывает соперников - 10 голов в 24 матчах. Кроме подвигов на поле Джованни покорил местную телеведущую Элизабетту Галими. Rusfootball.info заглянул к ней в инстаграм.











10 фотографий из инстаграма девушки сына Симеоне




















Источник: инстаграм Элизабетты Галими
Сегодня, 14:57
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