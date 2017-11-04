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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анонс 21-го тура ФНЛ
В 21-ом туре Станислав Черчесов пожалует на матч "Балтики" и "Оренбурга". Все самые интересные встречи тура в анонсе Rusfootball.info
Три матча во Владивостоке
«Луч-Энергия» проведет в ближайшую неделю три матча подряд на стадионе во Владивостоке. Отличный шанс выправить в ситуацию в турнирной таблице, однако играть предстоит с крепкими неуступчивыми клубами: «Химки», «Волгарь», «Шинник». Подмосковная команда будет первой в этом ряду. При Ирхине у «Химок» все прекрасно. Лишнее подтверждение последняя победа над «Кубанью». Стоит отметить, что приморцы не побеждали дома в первенстве ФНЛ с момента начала турнира. Тогда была разгромлена «Томь». С тех пор только победы в Кубке над «Анжи» и «Енисеем».
Матч тура
Станислав Черчесов решил снизойти до первой лиги. Главный тренер сборной посетит центральный матч тура между «Балтикой» и «Оренбургом». Вероятно, главного тренера интересует полузащитник Дмитрий Скопинцев, который выдает лучший сезон в карьере: 12 результативных действий в 18 матчах – серьезный показатель для латераля. Что касается турнирной ситуации, то тут предельно ясно. «Балтика» - явный фаворит за вторую путевку в стыковые матчи, а «Оренбург» всерьез рассчитывает занять пошатнувшиеся позиции самарских «Крыльев». При удачном стечении обстоятельств это может произойти уже в 21-ом туре. Только вот «Балтика» хандрит только в выездных встречах, дома пока все очень хорошо. Да и первый матч закончился тремя очками для подопечных Черевченко.
Сибирское дерби
Почти весь турнир «Енисей» выглядит монстром, сокрушающим на своем пути все преграды. Поставленная игра, зрелищный футбол и эффектные победы. Но вот после неожиданного поражения в кубковой встрече с «Лучом» следует ничья в «Тюмени», где спасибо нужно говорить голкиперу Филиппову, отразившему два пенальти. И уже начинает казаться, что лидер первенства начинает уставать к концу календарного года. В 21-ом туре в красноярском манеже будет гостить «Сибирь». У которой тоже было много проблем, но зато крайняя игра была одной из лучших в сезоне (3:0 над «Балтикой»). И исход встречи уже не кажется таким очевидным, как это было пару недель назад.
Снова победа «Тамбова»?
В 21-ом туре сойдутся в какой-то степени братские коллективы. Дело в том, что руководителем тамбовского клуба является легенда «Спартака» Георгий Ярцев. И так вышло, что при нем на посту генерального директора «Тамбов» еще не проигрывал дублю красно-белых. Неудачную серию попытаются молодые спартаковцы прервать в этом туре, но будет сложно. Надо иметь в виду тот факт, что «Спартак-2» дома набирает очки менее охотно, чем в гостях.
Кризис Самары
В Курсе сойдутся два участника четвертьфинала Кубка России. «Авангард» на прошлой неделе дважды победил «Тамбов», как в Кубке, так и в ФНЛ. Самое интересное, что верх был взят в обоих случаях в гостях. Теперь в гости покорителю Тамбова пожалуют «Крылья». Самарцы до этого имели затяжную серию неудачных игр. И вот «Оренбург» уже дышит в спину. Натужная победа над «Олимпийцем» вряд ли прибавила оптимизма болельщикам. Какая-то ясность должна появиться как раз после матча в Курске.
Южное дерби
"Волгарь" после прошлогоднего провала вернулся в те места, где обычно был при Юрие Газзаеве. А именно около зоны стыковых матчей. У "Кубани" дела похуже. Коллектив пока уступает своим соседям. Да и первая встреча точно не идет в актив краснодарцам. Тогда "Волгарь" разгромил соперника со счетом 3:0. Но астраханцы не выглядят фаворитом в этой встрече точно, потому что история этих команд демонстрирует, что, как правило, клубы играют крайне неуступчиво. Редко такое бывает, чтобы команда дважды победила за один сезон. Последний раз такое было в 2006. Обычно клубы обмениваются победами в ходе турнира.
21-й тур ФНЛ
Три матча во Владивостоке
«Луч-Энергия» проведет в ближайшую неделю три матча подряд на стадионе во Владивостоке. Отличный шанс выправить в ситуацию в турнирной таблице, однако играть предстоит с крепкими неуступчивыми клубами: «Химки», «Волгарь», «Шинник». Подмосковная команда будет первой в этом ряду. При Ирхине у «Химок» все прекрасно. Лишнее подтверждение последняя победа над «Кубанью». Стоит отметить, что приморцы не побеждали дома в первенстве ФНЛ с момента начала турнира. Тогда была разгромлена «Томь». С тех пор только победы в Кубке над «Анжи» и «Енисеем».
Матч тура
Станислав Черчесов решил снизойти до первой лиги. Главный тренер сборной посетит центральный матч тура между «Балтикой» и «Оренбургом». Вероятно, главного тренера интересует полузащитник Дмитрий Скопинцев, который выдает лучший сезон в карьере: 12 результативных действий в 18 матчах – серьезный показатель для латераля. Что касается турнирной ситуации, то тут предельно ясно. «Балтика» - явный фаворит за вторую путевку в стыковые матчи, а «Оренбург» всерьез рассчитывает занять пошатнувшиеся позиции самарских «Крыльев». При удачном стечении обстоятельств это может произойти уже в 21-ом туре. Только вот «Балтика» хандрит только в выездных встречах, дома пока все очень хорошо. Да и первый матч закончился тремя очками для подопечных Черевченко.
Сибирское дерби
Почти весь турнир «Енисей» выглядит монстром, сокрушающим на своем пути все преграды. Поставленная игра, зрелищный футбол и эффектные победы. Но вот после неожиданного поражения в кубковой встрече с «Лучом» следует ничья в «Тюмени», где спасибо нужно говорить голкиперу Филиппову, отразившему два пенальти. И уже начинает казаться, что лидер первенства начинает уставать к концу календарного года. В 21-ом туре в красноярском манеже будет гостить «Сибирь». У которой тоже было много проблем, но зато крайняя игра была одной из лучших в сезоне (3:0 над «Балтикой»). И исход встречи уже не кажется таким очевидным, как это было пару недель назад.
Снова победа «Тамбова»?
В 21-ом туре сойдутся в какой-то степени братские коллективы. Дело в том, что руководителем тамбовского клуба является легенда «Спартака» Георгий Ярцев. И так вышло, что при нем на посту генерального директора «Тамбов» еще не проигрывал дублю красно-белых. Неудачную серию попытаются молодые спартаковцы прервать в этом туре, но будет сложно. Надо иметь в виду тот факт, что «Спартак-2» дома набирает очки менее охотно, чем в гостях.
Кризис Самары
В Курсе сойдутся два участника четвертьфинала Кубка России. «Авангард» на прошлой неделе дважды победил «Тамбов», как в Кубке, так и в ФНЛ. Самое интересное, что верх был взят в обоих случаях в гостях. Теперь в гости покорителю Тамбова пожалуют «Крылья». Самарцы до этого имели затяжную серию неудачных игр. И вот «Оренбург» уже дышит в спину. Натужная победа над «Олимпийцем» вряд ли прибавила оптимизма болельщикам. Какая-то ясность должна появиться как раз после матча в Курске.
Южное дерби
"Волгарь" после прошлогоднего провала вернулся в те места, где обычно был при Юрие Газзаеве. А именно около зоны стыковых матчей. У "Кубани" дела похуже. Коллектив пока уступает своим соседям. Да и первая встреча точно не идет в актив краснодарцам. Тогда "Волгарь" разгромил соперника со счетом 3:0. Но астраханцы не выглядят фаворитом в этой встрече точно, потому что история этих команд демонстрирует, что, как правило, клубы играют крайне неуступчиво. Редко такое бывает, чтобы команда дважды победила за один сезон. Последний раз такое было в 2006. Обычно клубы обмениваются победами в ходе турнира.
21-й тур ФНЛ
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