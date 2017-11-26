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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Осенняя тоска: "Рубин" уступил ЦСКА, продлив неудачную серию
Футболисты ЦСКА в 18-м туре РФПЛ одержали непростую победу в Казани. Москвичи использовали один из немногих шансов, после чего умело контролировали игру. "Рубин" вновь разочаровал, продлив свою серию безголевых матчей. Rusfootball.info – о главном матче воскресенья.
Для футболистов московского ЦСКА наступила горячая пора. Перед новогодними каникулами подопечным Виктора Гончаренко предстояло провести ключевые матчи в Лиге чемпионов, да и в чемпионате России календарь у ЦСКА был не из лёгких. "Армейцы" должны были сыграть с "Рубином", "Тосно" и "Спартаком", а в промежутке между этими встречами москвичам предстояло побывать на "Олд Траффорде".
Ситуацию осложняли и серьёзнейшие кадровые проблемы. В лазарете к травмированным Алексею Березуцкому и Миланову присоединился Щенников, получивший серьёзное повреждение во время встречи с "Бенфикой". До последнего под вопросом было участие в матче с "Рубином" и Марио Фернандеса. Более того, ряд СМИ сообщали, что русский бразилец в Казань с "армейцами" не полетел, но в итоге он всё же появился на поле.
Тем не менее, заявка ЦСКА на матч с "Рубином" получилась довольно любопытной. Так, в списке запасных был лишь один игрок, которому уже исполнилось 23 года. На роль "дядьки среди запасных" претендовал Оланаре, явно подзабывший в последние месяцы вкус футбола.
Для обеих команд матч имел важное значение. ЦСКА в случае победы мог упрочить свои позиции в турнирной таблице. В понедельник "Спартак" встречается с "Зенитом", а "Локо" ждёт неприятный выезд в Хабаровск. При таких раскладах "армейцы" могли вплотную приблизиться к лидерам. А "Рубин", проваливший первую часть сезона, уже почувствовал приближение аутсайдеров. Перед 18-м туром казанцы находились всего в одном балле от стыковой зоны. Естественно, что в Казани рассчитывали на принципиально иные результаты, когда возвращали Курбана Бердыева. Но при легенде "Рубина" команда стартовала ещё хуже, чем при Хави Грасии, которого не критиковал только ленивый.
Кто, если не Вернблум?
В Казань уже пришла ранняя зима. В день игры в городе столбик термометра опустился ниже нуля. Впрочем, гостей из Москвы вряд ли можно было удивить такой погодой: неделей ранее "армейцы" удачно съездили в Хабаровск, где было намного холоднее. Зато болельщики явно не собирались мёрзнуть на "Казань-Арене". Новый стадион в этот день был практически пустым. Неудивительно, что поклонники ЦСКА легко перекрикивали фанатов "Рубина".
Уныние на трибунах – давняя болезнь Казани, где "Рубин" так и не превратился в народную команду даже в чемпионские годы. А сейчас, когда футбольный клуб и вовсе переживает непростые времена, заманить болельщиков на трибуны стало ещё сложнее. Видимо, уныние передаётся и самим футболистам. В матче с ЦСКА подопечные Курбана Бердыева вновь действовали невнятно, а наставник "Рубина" то и дело призывал игроков действовать активнее и собраннее.
Пожалуй, в этот день не могло быть претензий лишь к двум игрокам "Рубина" – голкиперу Сослану Джанаеву и капитану Гёкденизу Караденизу, появившемуся на поле в концовке. Остальные футболисты "Рубина" ошибались в простых ситуациях и, что самое главное, ничем не удивили соперника.
Лишь в начале встречи хозяева сумели немного побеспокоить Акинфеева. На 7-й минуте Канунников после паса Камболова должен был попадать в створ и открывать счёт, но вместо это пробил мимо ворот. На этом активность хозяев иссякла. Все атаки "Рубина" шли через фланг Бауэра, который превратился в главную ударную силу команды. И именно он был ближе всех к цели в середине тайма. Бауэр сам создал себе момент, "обокрав" в чужой штрафной Набабкина, но из выгодной позиции крайний защитник "Рубина" в створ не попал.
"Армейцы", в свою очередь, не спешили форсировать события. Несколькими минутами ранее москвичи провели образцовую контратаку, начавшуюся с перехвата в центре поля. Вернблум фактически вышел один на один с Джанаевым, но голкипер "Рубина" свою команду спас. Тем не менее, ещё до свистка на перерыв шведский опорный форвард довёл начатое до конца. После стандарта мяч отскочил к Игнашевичу, который пробил с полулёта, а Вернблум удачно подставил колено, находясь во вратарской – 0:1!
Полное бессилие
У "Рубина" на спасение был целый тайм. Уже на 58-й минуте на поле появился Сердар Азмун, заменивший Ахметова. Вскоре со скамейки вышел и Цакташ, а за 15 минут до конца "Рубин" усилился Караденизом. "Армейцы" без каких-либо сомнений отдали сопернику территорию, но не подпускали его к собственным воротам.
В действиях "Рубина" не было ничего, что могло поставить в тупик оборону гостей. В какой-то момент казанцы и вовсе перешли на навал, но Карадениз и Азмун не имели никаких шансов в верховой борьбе против высокорослых защитников ЦСКА.
За весь второй тайм Акинфеев толком и не вступил в игру. В концовке Виктор Гончаренко отправил отдохнуть Дзагоева и Акинфеева, выпустив Кучаева и Гордюшенко. Даже выход на поле более молодых игроков не оживил "Рубин". Казанцы продолжали действовать слишком бесхитростно. И лишь один Карадениз сражался до последнего, бросаясь в любой стык.
Этих усилий капитана оказалось недостаточно. В концовке хозяева даже не смогли организовать навал, а ЦСКА ещё и заработал пенальти. Вернблум забросил мяч в штрафную, первым там был Кучаев, но после контакта с Гранатом полузащитник ЦСКА оказался на газоне. Натхо свою микродуэль с Джанаевым проиграл. Голкипер "Рубина" вытащил мяч из нижнего угла, но этот сейв не изменил итоговый исход матча.
"Рубин" продлил серию без побед, которая теперь составляет пять матчей. При этом уже в третьей игре подряд казанцы не могут забить. Уже сегодня они могут оказаться в зоне стыковых матчей вместо заявленной борьбы за участие в еврокубках, о которой говорили эксперты в начале сезона.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Для футболистов московского ЦСКА наступила горячая пора. Перед новогодними каникулами подопечным Виктора Гончаренко предстояло провести ключевые матчи в Лиге чемпионов, да и в чемпионате России календарь у ЦСКА был не из лёгких. "Армейцы" должны были сыграть с "Рубином", "Тосно" и "Спартаком", а в промежутке между этими встречами москвичам предстояло побывать на "Олд Траффорде".
Ситуацию осложняли и серьёзнейшие кадровые проблемы. В лазарете к травмированным Алексею Березуцкому и Миланову присоединился Щенников, получивший серьёзное повреждение во время встречи с "Бенфикой". До последнего под вопросом было участие в матче с "Рубином" и Марио Фернандеса. Более того, ряд СМИ сообщали, что русский бразилец в Казань с "армейцами" не полетел, но в итоге он всё же появился на поле.
Тем не менее, заявка ЦСКА на матч с "Рубином" получилась довольно любопытной. Так, в списке запасных был лишь один игрок, которому уже исполнилось 23 года. На роль "дядьки среди запасных" претендовал Оланаре, явно подзабывший в последние месяцы вкус футбола.
Для обеих команд матч имел важное значение. ЦСКА в случае победы мог упрочить свои позиции в турнирной таблице. В понедельник "Спартак" встречается с "Зенитом", а "Локо" ждёт неприятный выезд в Хабаровск. При таких раскладах "армейцы" могли вплотную приблизиться к лидерам. А "Рубин", проваливший первую часть сезона, уже почувствовал приближение аутсайдеров. Перед 18-м туром казанцы находились всего в одном балле от стыковой зоны. Естественно, что в Казани рассчитывали на принципиально иные результаты, когда возвращали Курбана Бердыева. Но при легенде "Рубина" команда стартовала ещё хуже, чем при Хави Грасии, которого не критиковал только ленивый.
Кто, если не Вернблум?
В Казань уже пришла ранняя зима. В день игры в городе столбик термометра опустился ниже нуля. Впрочем, гостей из Москвы вряд ли можно было удивить такой погодой: неделей ранее "армейцы" удачно съездили в Хабаровск, где было намного холоднее. Зато болельщики явно не собирались мёрзнуть на "Казань-Арене". Новый стадион в этот день был практически пустым. Неудивительно, что поклонники ЦСКА легко перекрикивали фанатов "Рубина".
Уныние на трибунах – давняя болезнь Казани, где "Рубин" так и не превратился в народную команду даже в чемпионские годы. А сейчас, когда футбольный клуб и вовсе переживает непростые времена, заманить болельщиков на трибуны стало ещё сложнее. Видимо, уныние передаётся и самим футболистам. В матче с ЦСКА подопечные Курбана Бердыева вновь действовали невнятно, а наставник "Рубина" то и дело призывал игроков действовать активнее и собраннее.
Пожалуй, в этот день не могло быть претензий лишь к двум игрокам "Рубина" – голкиперу Сослану Джанаеву и капитану Гёкденизу Караденизу, появившемуся на поле в концовке. Остальные футболисты "Рубина" ошибались в простых ситуациях и, что самое главное, ничем не удивили соперника.
Лишь в начале встречи хозяева сумели немного побеспокоить Акинфеева. На 7-й минуте Канунников после паса Камболова должен был попадать в створ и открывать счёт, но вместо это пробил мимо ворот. На этом активность хозяев иссякла. Все атаки "Рубина" шли через фланг Бауэра, который превратился в главную ударную силу команды. И именно он был ближе всех к цели в середине тайма. Бауэр сам создал себе момент, "обокрав" в чужой штрафной Набабкина, но из выгодной позиции крайний защитник "Рубина" в створ не попал.
"Армейцы", в свою очередь, не спешили форсировать события. Несколькими минутами ранее москвичи провели образцовую контратаку, начавшуюся с перехвата в центре поля. Вернблум фактически вышел один на один с Джанаевым, но голкипер "Рубина" свою команду спас. Тем не менее, ещё до свистка на перерыв шведский опорный форвард довёл начатое до конца. После стандарта мяч отскочил к Игнашевичу, который пробил с полулёта, а Вернблум удачно подставил колено, находясь во вратарской – 0:1!
Полное бессилие
У "Рубина" на спасение был целый тайм. Уже на 58-й минуте на поле появился Сердар Азмун, заменивший Ахметова. Вскоре со скамейки вышел и Цакташ, а за 15 минут до конца "Рубин" усилился Караденизом. "Армейцы" без каких-либо сомнений отдали сопернику территорию, но не подпускали его к собственным воротам.
В действиях "Рубина" не было ничего, что могло поставить в тупик оборону гостей. В какой-то момент казанцы и вовсе перешли на навал, но Карадениз и Азмун не имели никаких шансов в верховой борьбе против высокорослых защитников ЦСКА.
За весь второй тайм Акинфеев толком и не вступил в игру. В концовке Виктор Гончаренко отправил отдохнуть Дзагоева и Акинфеева, выпустив Кучаева и Гордюшенко. Даже выход на поле более молодых игроков не оживил "Рубин". Казанцы продолжали действовать слишком бесхитростно. И лишь один Карадениз сражался до последнего, бросаясь в любой стык.
Этих усилий капитана оказалось недостаточно. В концовке хозяева даже не смогли организовать навал, а ЦСКА ещё и заработал пенальти. Вернблум забросил мяч в штрафную, первым там был Кучаев, но после контакта с Гранатом полузащитник ЦСКА оказался на газоне. Натхо свою микродуэль с Джанаевым проиграл. Голкипер "Рубина" вытащил мяч из нижнего угла, но этот сейв не изменил итоговый исход матча.
"Рубин" продлил серию без побед, которая теперь составляет пять матчей. При этом уже в третьей игре подряд казанцы не могут забить. Уже сегодня они могут оказаться в зоне стыковых матчей вместо заявленной борьбы за участие в еврокубках, о которой говорили эксперты в начале сезона.
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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