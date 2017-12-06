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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Последний бой, он трудный самый. Превью матча "Ливерпуль" - "Спартак"
Для московского "Спартака" групповой этап Лиги Чемпионов пролетел более чем стремительно и уткнулся в главную игру года. Сегодня вечером красно-белые попытаются сотворить чудо на "Энфилде". Превью матча - в материале Rusfootball.info
Принято считать, что команда Юргена Клоппа является сумасбродной бандой, которая создает огромное количество моментов, транжирит возможности для взятия ворот и при этом устраивает цирк в обороне. Многие игры "Ливерпуля" действительно являются эталонным примером взаимоисключающих параграфов. Именно на этом фокусируют внимание эксперты, когда говорят о шансах "Спартака". Однако, мерсисайдцы не проигрывают с 23 октября, за прошедший отрезок собрали 6 побед и 2 ничейных результата (с "Севильей", где как раз и проявилось традиционное раздолбайство команды Клоппа и с "Челси", где по факту "Ливерпуль" потерял два очка, так как выглядел гораздо сильнее). Более того, даже во времена нестабильного старта сезона "Ливерпуль" уверенно проводил именно домашние матчи - с голами с "Энфилда" уезжали лишь уже упомянутый выше "Челси" и "Бернли". Вот на выезде клопповцы с завидной регулярностью устраивали бардак у своих ворот - 17 пропущенных голов. Вот такие парадоксы. В целом, Юрген Клопп оценивает состояние команды как оптимальное. В феноменальной форме находится Мохаммед Салах, с которым нам еще предстоит отдельное знакомство в рамках чемпионата мира. Клопп перешел на модуль в три центральных защитника (где внезапно нашлось место Вейналдуму), дикий прогресс выдает Трент Александр-Арнольд, Фелипе Коутиньо отбросил на время все свои мысли о "Барселоне" и размазал "Брайтон" в прошедшем туре. В общем, команда Клоппа прет как крейсер, а дома, даже по статистике, выглядит намного сильнее и убийственнее чем в гостях.
Верим в чудо?
Красно-белым надо рисковать. Проиграть "Ливерпулю" - это не самая страшная вещь на земле (вот две ничьи с "Марибором" это да, провал). В спартаковцев же никто и не верил особо, все предсказывали минимум повторение пресловутых 1-18, однако, команда Карреры выполнила задачу-минимум, попала в евровесну и даже имеет шансы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов. Для команды, которая с 2012 не появлялась в главном клубном турнире Европы такой результат является вполне достойным. Это если вспомнить еще и скуднейшее усиление в летнее трансферное окно и бесконечные травмы. Поэтому даже если "Ливерпуль" на кураже сегодня устроит погром, что вполне умеет делать этот коллектив, то это не станет трагедией вселенского масштаба. Болельщики скажут: "Эх, ну ладно", а "Спартак" продолжит свой ренессанс в чемпионате России и будет готовиться к Лиге Европы весной. А начало сезона вообще даже такого не предвещало.
Когда мы говорим про риск, начинаем сразу думать, что же будет использовать Каррера - схему с 4 защитниками или с 5, которую Каррера предъявил в Москве. Оба варианта способны создать дисбаланс - при пяти игроках обороны у "Спартака" возникнут жуткие проблемы с доставкой мяча вперед из-за насыщенной центральной зоны "Ливерпуля". Может показаться, что данный модуль добавить надежности в защите, но с живым и здоровым сочетанием Мане-Коутиньо-Салах-Фирмино как бы возникают опасения по поводу мобильности спартаковской обороны. Жаться к воротам и уповать на очередной клопповский нефарт - так себе перспектива. Напомним, что "Спартаку" нужно именно побеждать. Поэтому оправдан будет и риск со схемой, которая была использована в последней игре с "Зенитом".
Неожиданно фатальной может стать потеря Комбарова - Джикия вынужден будет уйти на левый фланг, в то время как его лучшие качестве будут необходимы в центре обороны. К тому же Комбаров освоил новую роль - при Каррере он регулярно смещается в центр поля и с помощью разрезающих передач и дриблинга двигает мяч вперед. Идеальный пример - гол Луиса Адриано в ворота "Зенита". Комбаров подловил Краневиттера с Кузяевым на позиционном провале и отправил бразильца в прорыв, который завершился голом. Джикия хоть и играет эффектно и любит на полном ходу рвануть вперед, но все-таки тяжеловат для полноценной роли флангового защитника.
С атакой у "Спартака" все в порядке, взаимопонимание достигает иногда практически совершенного уровня, а физические кондиции линии нападения красно-белых не вызывают никаких сомнений. Свои моменты "Спартак" совершенно точно будет иметь, открытый футбол в данном случае является идеальным плацдармом для возможной контригры. А если команда Карреры снова приедет бояться, как это уже было в выездной игре с "Севильей", то все закончится плачевно. В автобус, как мы знаем, "Спартак" играть не умеет.
Нужно сосредоточить основное внимание на пресечение быстрой доставки мяча к воротам Селихова, в скорости, первую очередь, физической гости заметно уступают хозяевам. Здесь и будет уместно появление в центре поля мобильного Зобнина. Места Глушакова и Фернандо даже не обсуждаются.
Перед "Спартаком" стоит практически невыполнимая задача. Но все равно, Каррера, верим.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Ливерпуль" стабилен дома
Принято считать, что команда Юргена Клоппа является сумасбродной бандой, которая создает огромное количество моментов, транжирит возможности для взятия ворот и при этом устраивает цирк в обороне. Многие игры "Ливерпуля" действительно являются эталонным примером взаимоисключающих параграфов. Именно на этом фокусируют внимание эксперты, когда говорят о шансах "Спартака". Однако, мерсисайдцы не проигрывают с 23 октября, за прошедший отрезок собрали 6 побед и 2 ничейных результата (с "Севильей", где как раз и проявилось традиционное раздолбайство команды Клоппа и с "Челси", где по факту "Ливерпуль" потерял два очка, так как выглядел гораздо сильнее). Более того, даже во времена нестабильного старта сезона "Ливерпуль" уверенно проводил именно домашние матчи - с голами с "Энфилда" уезжали лишь уже упомянутый выше "Челси" и "Бернли". Вот на выезде клопповцы с завидной регулярностью устраивали бардак у своих ворот - 17 пропущенных голов. Вот такие парадоксы. В целом, Юрген Клопп оценивает состояние команды как оптимальное. В феноменальной форме находится Мохаммед Салах, с которым нам еще предстоит отдельное знакомство в рамках чемпионата мира. Клопп перешел на модуль в три центральных защитника (где внезапно нашлось место Вейналдуму), дикий прогресс выдает Трент Александр-Арнольд, Фелипе Коутиньо отбросил на время все свои мысли о "Барселоне" и размазал "Брайтон" в прошедшем туре. В общем, команда Клоппа прет как крейсер, а дома, даже по статистике, выглядит намного сильнее и убийственнее чем в гостях.
Верим в чудо?
Красно-белым надо рисковать. Проиграть "Ливерпулю" - это не самая страшная вещь на земле (вот две ничьи с "Марибором" это да, провал). В спартаковцев же никто и не верил особо, все предсказывали минимум повторение пресловутых 1-18, однако, команда Карреры выполнила задачу-минимум, попала в евровесну и даже имеет шансы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов. Для команды, которая с 2012 не появлялась в главном клубном турнире Европы такой результат является вполне достойным. Это если вспомнить еще и скуднейшее усиление в летнее трансферное окно и бесконечные травмы. Поэтому даже если "Ливерпуль" на кураже сегодня устроит погром, что вполне умеет делать этот коллектив, то это не станет трагедией вселенского масштаба. Болельщики скажут: "Эх, ну ладно", а "Спартак" продолжит свой ренессанс в чемпионате России и будет готовиться к Лиге Европы весной. А начало сезона вообще даже такого не предвещало.
5 или 4?
Когда мы говорим про риск, начинаем сразу думать, что же будет использовать Каррера - схему с 4 защитниками или с 5, которую Каррера предъявил в Москве. Оба варианта способны создать дисбаланс - при пяти игроках обороны у "Спартака" возникнут жуткие проблемы с доставкой мяча вперед из-за насыщенной центральной зоны "Ливерпуля". Может показаться, что данный модуль добавить надежности в защите, но с живым и здоровым сочетанием Мане-Коутиньо-Салах-Фирмино как бы возникают опасения по поводу мобильности спартаковской обороны. Жаться к воротам и уповать на очередной клопповский нефарт - так себе перспектива. Напомним, что "Спартаку" нужно именно побеждать. Поэтому оправдан будет и риск со схемой, которая была использована в последней игре с "Зенитом".
Неожиданно фатальной может стать потеря Комбарова - Джикия вынужден будет уйти на левый фланг, в то время как его лучшие качестве будут необходимы в центре обороны. К тому же Комбаров освоил новую роль - при Каррере он регулярно смещается в центр поля и с помощью разрезающих передач и дриблинга двигает мяч вперед. Идеальный пример - гол Луиса Адриано в ворота "Зенита". Комбаров подловил Краневиттера с Кузяевым на позиционном провале и отправил бразильца в прорыв, который завершился голом. Джикия хоть и играет эффектно и любит на полном ходу рвануть вперед, но все-таки тяжеловат для полноценной роли флангового защитника.
С атакой у "Спартака" все в порядке, взаимопонимание достигает иногда практически совершенного уровня, а физические кондиции линии нападения красно-белых не вызывают никаких сомнений. Свои моменты "Спартак" совершенно точно будет иметь, открытый футбол в данном случае является идеальным плацдармом для возможной контригры. А если команда Карреры снова приедет бояться, как это уже было в выездной игре с "Севильей", то все закончится плачевно. В автобус, как мы знаем, "Спартак" играть не умеет.
Нужно сосредоточить основное внимание на пресечение быстрой доставки мяча к воротам Селихова, в скорости, первую очередь, физической гости заметно уступают хозяевам. Здесь и будет уместно появление в центре поля мобильного Зобнина. Места Глушакова и Фернандо даже не обсуждаются.
Перед "Спартаком" стоит практически невыполнимая задача. Но все равно, Каррера, верим.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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