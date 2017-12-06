Последний бой, он трудный самый. Превью матча "Ливерпуль" - "Спартак"

Ливерпуль" стабилен дома





Верим в чудо?

5 или 4?

Для московского "Спартака" групповой этап Лиги Чемпионов пролетел более чем стремительно и уткнулся в главную игру года. Сегодня вечером красно-белые попытаются сотворить чудо на "Энфилде". Превью матча - в материалеПринято считать, что команда Юргена Клоппа является сумасбродной бандой, которая создает огромное количество моментов, транжирит возможности для взятия ворот и при этом устраивает цирк в обороне. Многие игры "Ливерпуля" действительно являются эталонным примером взаимоисключающих параграфов. Именно на этом фокусируют внимание эксперты, когда говорят о шансах "Спартака". Однако, мерсисайдцы не проигрывают с 23 октября, за прошедший отрезок собрали 6 побед и 2 ничейных результата (с "Севильей", где как раз и проявилось традиционное раздолбайство команды Клоппа и с "Челси", где по факту "Ливерпуль" потерял два очка, так как выглядел гораздо сильнее). Более того, даже во времена нестабильного старта сезона "Ливерпуль" уверенно проводил именно домашние матчи - с голами с "Энфилда" уезжали лишь уже упомянутый выше "Челси" и "Бернли". Вот на выезде клопповцы с завидной регулярностью устраивали бардак у своих ворот - 17 пропущенных голов. Вот такие парадоксы. В целом, Юрген Клопп оценивает состояние команды как оптимальное. В феноменальной форме находится Мохаммед Салах, с которым нам еще предстоит отдельное знакомство в рамках чемпионата мира. Клопп перешел на модуль в три центральных защитника (где внезапно нашлось место Вейналдуму), дикий прогресс выдает Трент Александр-Арнольд, Фелипе Коутиньо отбросил на время все свои мысли о "Барселоне" и размазал "Брайтон" в прошедшем туре. В общем, команда Клоппа прет как крейсер, а дома, даже по статистике, выглядит намного сильнее и убийственнее чем в гостях.Красно-белым надо рисковать. Проиграть "Ливерпулю" - это не самая страшная вещь на земле (вот две ничьи с "Марибором" это да, провал). В спартаковцев же никто и не верил особо, все предсказывали минимум повторение пресловутых 1-18, однако, команда Карреры выполнила задачу-минимум, попала в евровесну и даже имеет шансы пройти в плей-офф Лиги Чемпионов. Для команды, которая с 2012 не появлялась в главном клубном турнире Европы такой результат является вполне достойным. Это если вспомнить еще и скуднейшее усиление в летнее трансферное окно и бесконечные травмы. Поэтому даже если "Ливерпуль" на кураже сегодня устроит погром, что вполне умеет делать этот коллектив, то это не станет трагедией вселенского масштаба. Болельщики скажут: "Эх, ну ладно", а "Спартак" продолжит свой ренессанс в чемпионате России и будет готовиться к Лиге Европы весной. А начало сезона вообще даже такого не предвещало.Когда мы говорим про риск, начинаем сразу думать, что же будет использовать Каррера - схему с 4 защитниками или с 5, которую Каррера предъявил в Москве. Оба варианта способны создать дисбаланс - при пяти игроках обороны у "Спартака" возникнут жуткие проблемы с доставкой мяча вперед из-за насыщенной центральной зоны "Ливерпуля". Может показаться, что данный модуль добавить надежности в защите, но с живым и здоровым сочетанием Мане-Коутиньо-Салах-Фирмино как бы возникают опасения по поводу мобильности спартаковской обороны. Жаться к воротам и уповать на очередной клопповский нефарт - так себе перспектива. Напомним, что "Спартаку" нужно именно побеждать. Поэтому оправдан будет и риск со схемой, которая была использована в последней игре с "Зенитом".Неожиданно фатальной может стать потеря Комбарова - Джикия вынужден будет уйти на левый фланг, в то время как его лучшие качестве будут необходимы в центре обороны. К тому же Комбаров освоил новую роль - при Каррере он регулярно смещается в центр поля и с помощью разрезающих передач и дриблинга двигает мяч вперед. Идеальный пример - гол Луиса Адриано в ворота "Зенита". Комбаров подловил Краневиттера с Кузяевым на позиционном провале и отправил бразильца в прорыв, который завершился голом. Джикия хоть и играет эффектно и любит на полном ходу рвануть вперед, но все-таки тяжеловат для полноценной роли флангового защитника.С атакой у "Спартака" все в порядке, взаимопонимание достигает иногда практически совершенного уровня, а физические кондиции линии нападения красно-белых не вызывают никаких сомнений. Свои моменты "Спартак" совершенно точно будет иметь, открытый футбол в данном случае является идеальным плацдармом для возможной контригры. А если команда Карреры снова приедет бояться, как это уже было в выездной игре с "Севильей", то все закончится плачевно. В автобус, как мы знаем, "Спартак" играть не умеет.Нужно сосредоточить основное внимание на пресечение быстрой доставки мяча к воротам Селихова, в скорости, первую очередь, физической гости заметно уступают хозяевам. Здесь и будет уместно появление в центре поля мобильного Зобнина. Места Глушакова и Фернандо даже не обсуждаются.Перед "Спартаком" стоит практически невыполнимая задача. Но все равно, Каррера, верим.