Кудряшов: не планирую уходить из сборной и хочу выиграть матч за 3-е место

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне после поражения от Франции (0:1) в полуфинале чемпионата мира рассказал о задачах команды на оставшийся матч на турнире.«Было понятно, что мы сыграем против очень сильного соперника. У Франции отличная команда.Мбаппе играет в такой футбол, в который хочет. Но я не даю оценку его игре, я думаю о своей игре на поле. Мбаппе провёл хороший матч, но мы смогли сдержать его. Тем не менее, он является отличным игроком, да и вообще в сборной Франции таких много.Не знаю, что будет в будущем. Я планирую и дальше выступать за нашу сборную, не могу говорить за других игроков. Для нас сейчас задачей является настроиться на матч за третье место. Хотелось бы выиграть его и подняться высоко, чего уже давно не было с Бельгией. А что случится в будущем, никто не знает. Тем не менее, мы хотим уехать с хорошим настроением после победы», - передаёт слова Де Брёйне корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.