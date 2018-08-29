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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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5 игроков, которые тащат "Оренбург" в еврокубки
«Оренбург» наряду с «Ростовом» остается главным открытием сезона и продолжает находиться в зоне еврокубков. Rusfootball.info представляет игроков, которые творят сенсацию.
Евгений Фролов
До 30 лет голкипер «Оренбурга» лишь однажды провел матч в Премьер-лиге, выйдя на замену за «Динамо» в далеком 2011 году. До этого Евгений провел пару сезонов в низших лигах, а затем получил приглашение от бело-голубых. За несколько лет пребывания в клубе РПЛ, Фролов стал культовым игроком российского футбола. Прежде всего из-за статуса 3-4 голкипера, ездившего на Ferrari за 150 тысяч евро. По словам вратаря, на эту машину он просто откладывал еще со времен выступления в первом и втором дивизионе.
После отсидки в «Динамо» голкипер отправился покорять провинцию, продал машину, резко увлекся вегетарианством и эзотерикой. Не самая плохая аренда в «Сахалине» привела на скамейку «Кубани». В одном из интервью он отметил, что «Кубань» теряет позиции среди болельщиков и был сослан в молодежную команду, хотя основным поводом были жалобы в КДК на невыплату зарплату. Вытащил его уже оттуда в ФНЛ Игорь Калешин, доверив место в основе. Транзитом через Калининград вратарь оказался в «Оренбурге», где наконец-то нашел свой коллектив, раз за разом спасая команду. В этом сезоне на его счету множество эффектных сейвов и два отраженных пенальти.
Андрей Козлов
Для английского футбола уже стали обыденностью истории о нападающих из низших лиг, раскрывающихся в поздние годы. В нашем футболе подобное скорее редкость. Андрею Козлову вполне по силам повторить путь, если не Джейми Варди, то хотя бы Рики Ламберта или Гранта Холта. В детстве мать Андрея отговаривала сына заниматься футболом, так как считала, что без связей простой парень из Брянска не сможет далеко пробиться. Однако игра в ПФЛ привела к интересу клубов первого дивизиона. Первый заход в ФНЛ оказался мучительным: 2 гола за три сезона и возвращение к истокам во второй дивизион. Там Козлов вспомнил о забитых голах и получил приглашение от Талалаева в Нижний Новгород. Второе появление в первой лиге оказалось более успешным.
После банкротства «Волги» нападающий оказался в «Енисее». По-настоящему раскрыть форварда вышло у Дмитрия Аленичева. Подобным образом нашел себя у Дмитрия Анатольевича и Александр Кутьин в Туле. Все лето Козлов штурмовал ворота соперника, а под занавес трансферного окна на него вышел с солидным предложением «Оренбург». Тот посчитал неверным бросать команду на старте первенства. Вернуться к переговорам вышло зимой. Козлов отправился в новую команду, но там не забивал. Федотов не перестал доверять Андрею и в РПЛ, где он отплатил ему уже тремя забитыми голами.
Алексей Сутормин
Алексей является едва ли не самым полезным латералем лиги. Прежде всего, из-за его эффективных подключений в атаку. На новой позиции он уже освоился у Владимира Федотова. В детстве Сутормин пролетел мимо «Спартака», обучался в «Химках» и в конце концов получил приглашение в академию «Зенита». В Питере полузащитника списали, об этом говорит всего два матча в молодежном чемпионате. После культурной столице его подобрал в КФК «Строгино», откуда он начал свое путешествие в Премьер-лигу. Поворотным моментом стал перевод нападающего на фланг полузащиты, где игрок проявил себя с лучшей стороны.
Сильная игра в «Волгаре» привлекла внимание «Ростова» и «Оренбурга». Южане пытались взять игрока в аренду, но Газзаев посчитал, что его игрока нужно смотреть по играм. Так нынешней зимой Алексей оказался в «Оренбурге», стал одним из лидеров, а этим летом исполнил свою мечту – сыграл в Премьер-лиге. Свой гол «Анжи» он посвятил прабабушке, дожившей до 99 лет.
Адесоейе Ойеволе
Темнокожего россиянина многие знают по легендарной истории, когда болельщики «Балтики» кричали ему выучить русский, а тот с невозмутимым видом попросил их нецензурно закрыть рты. Об игровых успехах широкий круг людей узнал только недавно, хотя Ойеволе играет на профессиональном уровне уже с 2000 года. За 18 лет защитник успел поиграть, как в ПФЛ, так и в Премьер-лиге. К высшему дивизиону лежал очень сложный путь. Аде четыре года выступал за «Реутов» в ПФЛ. Там его приметил Александр Побегалов. Долгие годы Ойеволе находился в системе свердловской команды. Однажды съездил в аренду в «Сибирь», которая дебютировал в Премьер-лиге, но безуспешно. Добившись выхода в элиту с «Уралом», Ойеволе отправился в «Оренбург», где играет по сей день. Прошлым летом после вылета уральцев Адесойе отправился в "Урал", но уже через пару дней прибыл обратно в Оренбург после того, как Темури Кецбаи подал в отставку, и добился возвращения в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне Аде и вовсе вышел на пиковую форму. Что характерно, отметился двумя голевыми передачами с фланга.
Андреа Чуканов
В «Оренбурге» много основных игроков, которые приносят значительную пользу, но не стоит забывать и про скамейку. Сейчас главным джокером начала первенства является Андреа Чуканов. Молодой футболист родился в спортивной семье. Его отец выигрывал Олимпиаду-1980 года в конном спорте. После получил приглашение работать в Италии. Там и родился Андреа. У него так и не было за плечами итальянской школы футбола, так как набор проводился в 7 лет, а до этого времени семья вернулась в Петербург. Ребенок поиграл в академии «Зенита», «Химках», а затем попал в «Локомотив». Был лучшим бомбардиром молодежки, но игрока продлевать не стали по непонятным причинам. Андреа отправился в «Тюмень» и три года выступал в коллективе. Оттуда его заметил «Оренбург». Прошлым летом оренбуржцы рассчитывали его подписать, но сибиряки запросили плату за воспитание. В итоге, приобрести футболиста вышло только этим летом. Чуканов выходит во втором тайме и уже забил два гола-красавца, в числе которых родному "Локомотиву".
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Евгений Фролов
До 30 лет голкипер «Оренбурга» лишь однажды провел матч в Премьер-лиге, выйдя на замену за «Динамо» в далеком 2011 году. До этого Евгений провел пару сезонов в низших лигах, а затем получил приглашение от бело-голубых. За несколько лет пребывания в клубе РПЛ, Фролов стал культовым игроком российского футбола. Прежде всего из-за статуса 3-4 голкипера, ездившего на Ferrari за 150 тысяч евро. По словам вратаря, на эту машину он просто откладывал еще со времен выступления в первом и втором дивизионе.
После отсидки в «Динамо» голкипер отправился покорять провинцию, продал машину, резко увлекся вегетарианством и эзотерикой. Не самая плохая аренда в «Сахалине» привела на скамейку «Кубани». В одном из интервью он отметил, что «Кубань» теряет позиции среди болельщиков и был сослан в молодежную команду, хотя основным поводом были жалобы в КДК на невыплату зарплату. Вытащил его уже оттуда в ФНЛ Игорь Калешин, доверив место в основе. Транзитом через Калининград вратарь оказался в «Оренбурге», где наконец-то нашел свой коллектив, раз за разом спасая команду. В этом сезоне на его счету множество эффектных сейвов и два отраженных пенальти.
Андрей Козлов
Для английского футбола уже стали обыденностью истории о нападающих из низших лиг, раскрывающихся в поздние годы. В нашем футболе подобное скорее редкость. Андрею Козлову вполне по силам повторить путь, если не Джейми Варди, то хотя бы Рики Ламберта или Гранта Холта. В детстве мать Андрея отговаривала сына заниматься футболом, так как считала, что без связей простой парень из Брянска не сможет далеко пробиться. Однако игра в ПФЛ привела к интересу клубов первого дивизиона. Первый заход в ФНЛ оказался мучительным: 2 гола за три сезона и возвращение к истокам во второй дивизион. Там Козлов вспомнил о забитых голах и получил приглашение от Талалаева в Нижний Новгород. Второе появление в первой лиге оказалось более успешным.
После банкротства «Волги» нападающий оказался в «Енисее». По-настоящему раскрыть форварда вышло у Дмитрия Аленичева. Подобным образом нашел себя у Дмитрия Анатольевича и Александр Кутьин в Туле. Все лето Козлов штурмовал ворота соперника, а под занавес трансферного окна на него вышел с солидным предложением «Оренбург». Тот посчитал неверным бросать команду на старте первенства. Вернуться к переговорам вышло зимой. Козлов отправился в новую команду, но там не забивал. Федотов не перестал доверять Андрею и в РПЛ, где он отплатил ему уже тремя забитыми голами.
Алексей Сутормин
Алексей является едва ли не самым полезным латералем лиги. Прежде всего, из-за его эффективных подключений в атаку. На новой позиции он уже освоился у Владимира Федотова. В детстве Сутормин пролетел мимо «Спартака», обучался в «Химках» и в конце концов получил приглашение в академию «Зенита». В Питере полузащитника списали, об этом говорит всего два матча в молодежном чемпионате. После культурной столице его подобрал в КФК «Строгино», откуда он начал свое путешествие в Премьер-лигу. Поворотным моментом стал перевод нападающего на фланг полузащиты, где игрок проявил себя с лучшей стороны.
Сильная игра в «Волгаре» привлекла внимание «Ростова» и «Оренбурга». Южане пытались взять игрока в аренду, но Газзаев посчитал, что его игрока нужно смотреть по играм. Так нынешней зимой Алексей оказался в «Оренбурге», стал одним из лидеров, а этим летом исполнил свою мечту – сыграл в Премьер-лиге. Свой гол «Анжи» он посвятил прабабушке, дожившей до 99 лет.
Адесоейе Ойеволе
Темнокожего россиянина многие знают по легендарной истории, когда болельщики «Балтики» кричали ему выучить русский, а тот с невозмутимым видом попросил их нецензурно закрыть рты. Об игровых успехах широкий круг людей узнал только недавно, хотя Ойеволе играет на профессиональном уровне уже с 2000 года. За 18 лет защитник успел поиграть, как в ПФЛ, так и в Премьер-лиге. К высшему дивизиону лежал очень сложный путь. Аде четыре года выступал за «Реутов» в ПФЛ. Там его приметил Александр Побегалов. Долгие годы Ойеволе находился в системе свердловской команды. Однажды съездил в аренду в «Сибирь», которая дебютировал в Премьер-лиге, но безуспешно. Добившись выхода в элиту с «Уралом», Ойеволе отправился в «Оренбург», где играет по сей день. Прошлым летом после вылета уральцев Адесойе отправился в "Урал", но уже через пару дней прибыл обратно в Оренбург после того, как Темури Кецбаи подал в отставку, и добился возвращения в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне Аде и вовсе вышел на пиковую форму. Что характерно, отметился двумя голевыми передачами с фланга.
Андреа Чуканов
В «Оренбурге» много основных игроков, которые приносят значительную пользу, но не стоит забывать и про скамейку. Сейчас главным джокером начала первенства является Андреа Чуканов. Молодой футболист родился в спортивной семье. Его отец выигрывал Олимпиаду-1980 года в конном спорте. После получил приглашение работать в Италии. Там и родился Андреа. У него так и не было за плечами итальянской школы футбола, так как набор проводился в 7 лет, а до этого времени семья вернулась в Петербург. Ребенок поиграл в академии «Зенита», «Химках», а затем попал в «Локомотив». Был лучшим бомбардиром молодежки, но игрока продлевать не стали по непонятным причинам. Андреа отправился в «Тюмень» и три года выступал в коллективе. Оттуда его заметил «Оренбург». Прошлым летом оренбуржцы рассчитывали его подписать, но сибиряки запросили плату за воспитание. В итоге, приобрести футболиста вышло только этим летом. Чуканов выходит во втором тайме и уже забил два гола-красавца, в числе которых родному "Локомотиву".
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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