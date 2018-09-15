«Может, я сдохну в подворотне, но к Уткину больше не обращусь»: как любительский футбол рассорил комментаторов

Евгений Савин - главная звезда команды блогеров

Константин Генич - экс-игрок "Амкара" в составе комментаторов

Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации @radioutkin будет на твоей стороне, но... аудитория победила. "Волка ноги кормят" - в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил.