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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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«Может, я сдохну в подворотне, но к Уткину больше не обращусь»: как любительский футбол рассорил комментаторов
Едва ли не главной футбольной темой субботы стал не дубль Жамалетдинова в ворота «Уфы» или первая потеря очков «Реала» в новом сезоне, а матч, который проходил на поле академии «Спартака» им. Ф. Черенкова. Комментаторы «Матч-ТВ» обыграли команду, составленную из киберфутболистов и видео-блогеров, но дружба не победила. После матча соцсети кипели от запредельного количества мата и взаимных оскорблений. Rusfootball.info – об околофутбольном трэше.
Комментаторы «Матч-ТВ» уже относительно давно собрали свою футбольную сборную, которая даже успела сыграть товарищеский матч в Уфе. С киберспортсменами и блогерами представители комментаторского цеха уже встречались. 10 июня в формате 11 на 11 команда телеканала победила со счётом 5:2. Ответный матч должен был стать шансом для киберфутболистов на реванш.
Видимо, матчи команд уже стали принципиальными. Да и как может быть иначе после скандального интервью Георгия Черданцева, который ранее весьма нелестно отзывался о блогерах, обвинив их во многих смертных грехах? Понятно, что такие слова не могли остаться без внимания, хоть сам Черданцев и не принимал участие в матчах с блогерами и киберфутболистами.
«Матч-ТВ» победил вновь, хотя на этот раз игра была упорной и довольно интересной (судя по нарезкам). Соперник усилился суперзвездой в лице Евгения Савина. Понятно, что на фоне непрофессионалов и людей, которые откровенно не дотягивают даже до уровня чемпионата города, Савин превращался в главное действующее лицо. Он одновременно стал ещё и фактически капитаном команды: в перерыве бывший форвард «Крыльев Советов» «накачивал» партнёров, призывая тех собраться.
Понятно, что и команда «Матч-ТВ» не блистала. Как справедливо заметил Савин, соперник только и может, что строить игру через бывшего «амкаровца» Генича, да забрасывать мяч вперёд. Впрочем, киберфутболисты оказались к такому неготовы. К концу первого тайма комментаторы вели со счётом 3:1. Сказалось буквально всё: от неслаженных действий защитников блогеров, которые позволили далеко не самому быстрому Дмитрию Шнякину убежать на рандеву с голкипером с середины поля, до невнятной игры самого вратаря. В эпизоде с третьим голом вратарь отбил простой мяч перед собой, позволив комментаторам увеличить счёт.
Во втором тайме страсти накалились. Понятно, что в любительском футболе зачастую эмоции зашкаливают не меньше, чем в профессиональном. Хоть игрокам ничего и не платят, но на кону стоит принцип, который для многих даже выше денег. И в таких ситуациях всё зависит от действия арбитра. А его профессиональные навыки оказались даже куда хуже, чем у главных действующих лиц. В первом тайме рефери не поставил пенальти в ворота комментаторов, который мог увидеть даже слепой. А дальше судья откровенно закрывал глаза на хамские действия Артёма Шмелькова. Комментатор «Матч-ТВ» наиграл минимум на две красные карточки и дисквалификацию. В 90-х был такой бразилец, Эдмундо по прозвищу «скотина». Такой эпитет вполне можно было применить к Шмелькову, который толкал соперника после свистка, бил оппонента по ногам, хотя мяча даже не было и близко. А апогеем хамских действий стал конфликт с одним из игроков собственной команды: Геничу пришлось успокаивать коллегу. Шмельков даже пообещал «обидчику» совершить с ним действия преступного сексуального характера. Сам Константин тоже поучаствовал в тёрках, «зарубившись» с одним из киберфутболистов. Лишь своевременное вмешательство других игроков предотвратило назревавшую драку.
Во второй половине встречи блогеры сократили отставание в счёте до минимума, но концовка осталась за комментаторами. Судья в очередном эпизоде не заметил, как кто-то из журналистов остановил мяч рукой в центре поля (а ещё и придержал его на протяжении секунды!!). После этого последовал длинный заброс вперёд, блогеры не доиграли эпизод до конца, отправившись на разборки с судьёй, а Шнякин оформил дубль. В итоге арбитр ещё и удалил одного из игроков пострадавшей стороны.
Видеообзор матча
О, спорт, ты – мир
Веселье началось вечером. Стороны начали друг друга обвинять в хамстве и провокациях. Генич признал, что по матчу комментаторов переиграли, но те победили за счёт отличного КПД. Также бывший игрок «Амкара» назвал происходившее на поле не футболом, а бойней.
Фифер Андрей Сибскана прямо в духе сегодняшних дней бросил вызов Геничу, фактически предложив тому дуэль. «Футбол футболом, а человеком надо оставаться в любой ситуации. Генич хотел охладить мой пыл? Давай попробуй:… разъ….у тебя и твою контору при любой толпе», - написал в «инстаграме» киберфутболист.
Естественно, что после такого полился негатив с обеих сторон. Блогеры припомнили комментаторам хамское поведение Шмелькова и «купленного» судью. Генич ответил, дескать команды изначально были в неравных положениях: с одной стороны играли «пузатые дьдьки 40 лет», с другой – молодёжь. Под каждым постом участников событий появились сотни ответов с запредельным количеством ругательств, появились и третьи персонажи. Так, у Генича явно вышел какой-то конфликт с Василием Уткиным, который встал на защиту блогеров. Уткин напомнил Геничу, что те и сами были молодыми и горячими. После этого Генич опубликовал пост, в котором уже задел Уткина. Сам Василий в своих социальных сетях об этом матче ничего толком не писал. Видимо, переписка с Геничем велась где-то тет-а-тет, но Константин явно остался недоволен её содержанием.
В результате Генич пообещал, что теперь никогда не будет обращаться к Уткину, а также заверил, что комментаторы «Матч-ТВ» больше не будут играть с блогерами и киберфутболистами.
Кто в плюсе?
В эпоху «хайпожорства» и сумасшествия из-за популярности в социальных сетях в плюсе остались абсолютно все. К сожалению, вопросы репутации, приличия и достоинства ушли на второй план. Клики, обсуждения, подписчики – всё это лишь увеличится у участников обозначенного скандала. Для блогеров произошедшее – настоящая находка. Будет интересно посмотреть, какой прирост аудитории они получат, скажем, через неделю. Комментаторы, которые уже давно привыкли хамским репликам в свою сторону и со своей стороны, тоже вряд ли переживают о чём-либо. Впрочем, возможно, причиной эмоциональной реакции Генича стали нервы. Сам комментатор как-то признавался, что у него сейчас не всё хорошо с личной жизнью.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Комментаторы «Матч-ТВ» уже относительно давно собрали свою футбольную сборную, которая даже успела сыграть товарищеский матч в Уфе. С киберспортсменами и блогерами представители комментаторского цеха уже встречались. 10 июня в формате 11 на 11 команда телеканала победила со счётом 5:2. Ответный матч должен был стать шансом для киберфутболистов на реванш.
Видимо, матчи команд уже стали принципиальными. Да и как может быть иначе после скандального интервью Георгия Черданцева, который ранее весьма нелестно отзывался о блогерах, обвинив их во многих смертных грехах? Понятно, что такие слова не могли остаться без внимания, хоть сам Черданцев и не принимал участие в матчах с блогерами и киберфутболистами.
«Матч-ТВ» победил вновь, хотя на этот раз игра была упорной и довольно интересной (судя по нарезкам). Соперник усилился суперзвездой в лице Евгения Савина. Понятно, что на фоне непрофессионалов и людей, которые откровенно не дотягивают даже до уровня чемпионата города, Савин превращался в главное действующее лицо. Он одновременно стал ещё и фактически капитаном команды: в перерыве бывший форвард «Крыльев Советов» «накачивал» партнёров, призывая тех собраться.
Евгений Савин - главная звезда команды блогеров
Понятно, что и команда «Матч-ТВ» не блистала. Как справедливо заметил Савин, соперник только и может, что строить игру через бывшего «амкаровца» Генича, да забрасывать мяч вперёд. Впрочем, киберфутболисты оказались к такому неготовы. К концу первого тайма комментаторы вели со счётом 3:1. Сказалось буквально всё: от неслаженных действий защитников блогеров, которые позволили далеко не самому быстрому Дмитрию Шнякину убежать на рандеву с голкипером с середины поля, до невнятной игры самого вратаря. В эпизоде с третьим голом вратарь отбил простой мяч перед собой, позволив комментаторам увеличить счёт.
Константин Генич - экс-игрок "Амкара" в составе комментаторов
Во втором тайме страсти накалились. Понятно, что в любительском футболе зачастую эмоции зашкаливают не меньше, чем в профессиональном. Хоть игрокам ничего и не платят, но на кону стоит принцип, который для многих даже выше денег. И в таких ситуациях всё зависит от действия арбитра. А его профессиональные навыки оказались даже куда хуже, чем у главных действующих лиц. В первом тайме рефери не поставил пенальти в ворота комментаторов, который мог увидеть даже слепой. А дальше судья откровенно закрывал глаза на хамские действия Артёма Шмелькова. Комментатор «Матч-ТВ» наиграл минимум на две красные карточки и дисквалификацию. В 90-х был такой бразилец, Эдмундо по прозвищу «скотина». Такой эпитет вполне можно было применить к Шмелькову, который толкал соперника после свистка, бил оппонента по ногам, хотя мяча даже не было и близко. А апогеем хамских действий стал конфликт с одним из игроков собственной команды: Геничу пришлось успокаивать коллегу. Шмельков даже пообещал «обидчику» совершить с ним действия преступного сексуального характера. Сам Константин тоже поучаствовал в тёрках, «зарубившись» с одним из киберфутболистов. Лишь своевременное вмешательство других игроков предотвратило назревавшую драку.
September 15, 2018
Во второй половине встречи блогеры сократили отставание в счёте до минимума, но концовка осталась за комментаторами. Судья в очередном эпизоде не заметил, как кто-то из журналистов остановил мяч рукой в центре поля (а ещё и придержал его на протяжении секунды!!). После этого последовал длинный заброс вперёд, блогеры не доиграли эпизод до конца, отправившись на разборки с судьёй, а Шнякин оформил дубль. В итоге арбитр ещё и удалил одного из игроков пострадавшей стороны.
Видеообзор матча
О, спорт, ты – мир
Веселье началось вечером. Стороны начали друг друга обвинять в хамстве и провокациях. Генич признал, что по матчу комментаторов переиграли, но те победили за счёт отличного КПД. Также бывший игрок «Амкара» назвал происходившее на поле не футболом, а бойней.
Фифер Андрей Сибскана прямо в духе сегодняшних дней бросил вызов Геничу, фактически предложив тому дуэль. «Футбол футболом, а человеком надо оставаться в любой ситуации. Генич хотел охладить мой пыл? Давай попробуй:… разъ….у тебя и твою контору при любой толпе», - написал в «инстаграме» киберфутболист.
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Футбол футболом, а человеком надо оставаться в любой ситуации. @genichkonstantin хотел охладить мой пыл? Давай, попробуй: батл на любой площадке, неважно под бит или акапелла - разъебу тебя и твою контору при любой толпе. В случае отказа - оставляю за собой моральное право унижать тебя любым способом на просторах интернета. Р-р-р-а!
Естественно, что после такого полился негатив с обеих сторон. Блогеры припомнили комментаторам хамское поведение Шмелькова и «купленного» судью. Генич ответил, дескать команды изначально были в неравных положениях: с одной стороны играли «пузатые дьдьки 40 лет», с другой – молодёжь. Под каждым постом участников событий появились сотни ответов с запредельным количеством ругательств, появились и третьи персонажи. Так, у Генича явно вышел какой-то конфликт с Василием Уткиным, который встал на защиту блогеров. Уткин напомнил Геничу, что те и сами были молодыми и горячими. После этого Генич опубликовал пост, в котором уже задел Уткина. Сам Василий в своих социальных сетях об этом матче ничего толком не писал. Видимо, переписка с Геничем велась где-то тет-а-тет, но Константин явно остался недоволен её содержанием.
В результате Генич пообещал, что теперь никогда не будет обращаться к Уткину, а также заверил, что комментаторы «Матч-ТВ» больше не будут играть с блогерами и киберфутболистами.
Всегда знал (или хотел об этом знать), что в сложной ситуации @radioutkin будет на твоей стороне, но... аудитория победила. "Волка ноги кормят" - в данном случае руки и клики. Может, я сдохну в подворотне и не будет куска хлеба, но к Васе больше ни разу не обращусь. Он победил.— Константин Генич (@GenichK) September 15, 2018
Кто в плюсе?
В эпоху «хайпожорства» и сумасшествия из-за популярности в социальных сетях в плюсе остались абсолютно все. К сожалению, вопросы репутации, приличия и достоинства ушли на второй план. Клики, обсуждения, подписчики – всё это лишь увеличится у участников обозначенного скандала. Для блогеров произошедшее – настоящая находка. Будет интересно посмотреть, какой прирост аудитории они получат, скажем, через неделю. Комментаторы, которые уже давно привыкли хамским репликам в свою сторону и со своей стороны, тоже вряд ли переживают о чём-либо. Впрочем, возможно, причиной эмоциональной реакции Генича стали нервы. Сам комментатор как-то признавался, что у него сейчас не всё хорошо с личной жизнью.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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