Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Сочи
|36
|67
|2
|Тамбов
|35
|67
|3
|Томь
|36
|60
|4
|Нижний Новгород
|36
|59
|5
|Шинник
|36
|56
|6
|Авангард
|35
|55
|7
|Чертаново
|36
|55
|8
|СКА-Хабаровск
|36
|55
|9
|Ротор
|36
|50
|10
|Краснодар-2
|35
|48
|11
|Химки
|35
|47
|12
|Спартак-2
|36
|45
|13
|Мордовия
|36
|44
|14
|Луч
|36
|44
|15
|Балтика
|36
|41
|16
|Армавир
|36
|40
|17
|Факел
|36
|40
|18
|Сибирь
|36
|33
|19
|Зенит-2
|36
|25
|20
|Тюмень
|36
|24(-6)
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"Сочи" и "Тамбов" вышли в Премьер-Лигу. Обзор 36-го тура ФНЛ
Ну что же, за два тура до конца окончательно умерла интрига по вопросу прямого промоушна в РПЛ - следующий сезон в элите начнут "Сочи" и "Тамбов", так как "Томь" проиграла "Шиннику" и потеряла математические шансы на получение прямой путевки. Об этом и не только - в нашем традиционном обзоре
Волевая победа "Авангарда"
В принципе, с учетом результатов "Томи" команде Точилина можно уже и не напрягаться - стадион "Фишт" совсем скоро будет принимать матчи Премьер-Лиги. Однако даже по спортивному принципу "Сочи" наверняка хочет занять в ФНЛ первое место, все-таки за это и призовые какие-то дают (не самые большие, но копейка лишней никогда не будет). В Курске для "Сочи" все началось прекрасно - на 8-й минуте Обольский распечатал ворота Чагрова и открыл счет в матче. Но "Авангард" неожиданно забил гол в раздевалку - отличился Федотов. После перерыва сочинцы сами себе привезли гол, когда Руденко перехватил мяч на чужой половине поля и спокойно переиграл Заболотного. Таким образом, "Авангард" добился волевой победы и сохранил шансы на попадание в зону стыковых матчей.
"Шинник" победил "Томь"
Команда из Ярославля, кстати, тоже претендует на стыки, поэтому матч получился принципиальным. Победу хозяевам принес точный удар вечно молодого Эльдара Низамутдинова на 6-й минуте. Причем после этого Низамутдинов был близок к дублю, но Смирнов спас команду. Далее "Шинник" упустил еще кучу моментов, а "Томь" лишь на последних минутах имела шанс отыграться, но Павел Кудряшов пробил выше ворот. "Томь" предсказуемо лишилась шансов на прямой выход в РПЛ, но еще поборется за стыки, хотя очевидно, что в Томске Премьер-Лига никому не нужна. Таковы реалии нашего футбола. Это примерно как если у человека нет денег, поэтому он никуда не ходит, чтобы не тратиться, просто дома сидит.
"Нижний Новгород" разгромил "Краснодар-2"
Совсем на расслабоне доигрывает чемпионат второй состав "Краснодара" - в первой части сезона "быки" шли достаточно высоко, но потом резко сбавили обороты. А вот "Нижний Новгород" решает серьезные задачи, и сегодня команда даже отступила от своего привычного прагматичного стиля, отправив в ворота Дениса Адамова сразу три безответных мяча. Авторами голов стали Сапета, Салугин и Скворцов. Хороший матч провел Павел Голышев, который просто разорвал оборону соперника и отметился двумя ассистами. Команда Черышева идет на четвертом месте и имеет хорошие шансы на финиш в зоне стыков.
"СКА-Хабаровск" проиграл "Балтике"
Судя по всему, в Хабаровске в следующем году РПЛ точно не будет - шансы остались кое-какие, но команда бездарно уступила аутсайдеру "Балтике" в Калининграде. Хозяева вышли вперед уже на первой минуте матча - передачу Глушкова замкнул Кузьмичев. После этого "Балтика" грамотно перестроилась на контратакующую модель, а "СКА-Хабаровск" так и не взломал сочные оборонительные редуты. В конце матча Евгений Помазан несколько раз выручил свою команду и принес ей важнейшую победу. "СКА-Хабаровск" резко отстал от зоны стыков на четыре очка и, кажется, это уже финиш. Ну а "Балтика" вышла на спасительное 15-е место.
Волевая победа "Ротора"
Еще один камбэк случился сегодня в Волгограде - "Тюмень" вышла вперед на 31-й минуте после случайного и нелогичного гола Павла Шакуро, защитник делал пас в штрафную, а в итоге мяч просто закатился в сетку. Но "Ротор" оперативно отыгрался - с пенальти отличился Султонов, а после перерыва и вовсе вышел вперед после красивейшего мяча Пискунова. У "Ротора" шансов на стыки уже нет - повлияла неудачная серия из 4 матчей без побед, но зато команда спокойно заканчивает сезон в середине таблице, а "Тюмень" не удержала даже 19-е место и свалилась на самое дно таблицы.
Другие результаты тура
Собственно, на 19-е место переместился "Зенит-2", который заиграл весной и стабильно набирает очки. Вот, этого уже хватило для того, чтобы подняться на самом финише на одну строчку вверх. "Зенит-2" в отчетном туре дома обыграл "Мордовию" со счетом 3:1.
"Луч" снова загорелся - дома дальневосточная команда переиграла "Спартак-2" со счетом 2:0.
"Армавир" внезапно уступил дома безнадежной "Сибири" и резко ухудшил свои шансы на сохранение прописки в ФНЛ. "Сибирь" уже официально вылетела и даже за два тура до конца не поднимется выше 18-й строчки.
Другой претендент на вылет - "Факел" дома сыграл вничью 1:1 с "Чертаново".
Завтра состоится еще одна встреча - "Химки" Талалаева сыграют с "Тамбовом" Григоряна. Элитная тренерская дуэль, чего уж. Но "Тамбов" уже вышел в РПЛ, так что будут эксперименты, возможно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
Волевая победа "Авангарда"
В принципе, с учетом результатов "Томи" команде Точилина можно уже и не напрягаться - стадион "Фишт" совсем скоро будет принимать матчи Премьер-Лиги. Однако даже по спортивному принципу "Сочи" наверняка хочет занять в ФНЛ первое место, все-таки за это и призовые какие-то дают (не самые большие, но копейка лишней никогда не будет). В Курске для "Сочи" все началось прекрасно - на 8-й минуте Обольский распечатал ворота Чагрова и открыл счет в матче. Но "Авангард" неожиданно забил гол в раздевалку - отличился Федотов. После перерыва сочинцы сами себе привезли гол, когда Руденко перехватил мяч на чужой половине поля и спокойно переиграл Заболотного. Таким образом, "Авангард" добился волевой победы и сохранил шансы на попадание в зону стыковых матчей.
"Шинник" победил "Томь"
Команда из Ярославля, кстати, тоже претендует на стыки, поэтому матч получился принципиальным. Победу хозяевам принес точный удар вечно молодого Эльдара Низамутдинова на 6-й минуте. Причем после этого Низамутдинов был близок к дублю, но Смирнов спас команду. Далее "Шинник" упустил еще кучу моментов, а "Томь" лишь на последних минутах имела шанс отыграться, но Павел Кудряшов пробил выше ворот. "Томь" предсказуемо лишилась шансов на прямой выход в РПЛ, но еще поборется за стыки, хотя очевидно, что в Томске Премьер-Лига никому не нужна. Таковы реалии нашего футбола. Это примерно как если у человека нет денег, поэтому он никуда не ходит, чтобы не тратиться, просто дома сидит.
"Нижний Новгород" разгромил "Краснодар-2"
Совсем на расслабоне доигрывает чемпионат второй состав "Краснодара" - в первой части сезона "быки" шли достаточно высоко, но потом резко сбавили обороты. А вот "Нижний Новгород" решает серьезные задачи, и сегодня команда даже отступила от своего привычного прагматичного стиля, отправив в ворота Дениса Адамова сразу три безответных мяча. Авторами голов стали Сапета, Салугин и Скворцов. Хороший матч провел Павел Голышев, который просто разорвал оборону соперника и отметился двумя ассистами. Команда Черышева идет на четвертом месте и имеет хорошие шансы на финиш в зоне стыков.
"СКА-Хабаровск" проиграл "Балтике"
Судя по всему, в Хабаровске в следующем году РПЛ точно не будет - шансы остались кое-какие, но команда бездарно уступила аутсайдеру "Балтике" в Калининграде. Хозяева вышли вперед уже на первой минуте матча - передачу Глушкова замкнул Кузьмичев. После этого "Балтика" грамотно перестроилась на контратакующую модель, а "СКА-Хабаровск" так и не взломал сочные оборонительные редуты. В конце матча Евгений Помазан несколько раз выручил свою команду и принес ей важнейшую победу. "СКА-Хабаровск" резко отстал от зоны стыков на четыре очка и, кажется, это уже финиш. Ну а "Балтика" вышла на спасительное 15-е место.
Волевая победа "Ротора"
Еще один камбэк случился сегодня в Волгограде - "Тюмень" вышла вперед на 31-й минуте после случайного и нелогичного гола Павла Шакуро, защитник делал пас в штрафную, а в итоге мяч просто закатился в сетку. Но "Ротор" оперативно отыгрался - с пенальти отличился Султонов, а после перерыва и вовсе вышел вперед после красивейшего мяча Пискунова. У "Ротора" шансов на стыки уже нет - повлияла неудачная серия из 4 матчей без побед, но зато команда спокойно заканчивает сезон в середине таблице, а "Тюмень" не удержала даже 19-е место и свалилась на самое дно таблицы.
Другие результаты тура
Собственно, на 19-е место переместился "Зенит-2", который заиграл весной и стабильно набирает очки. Вот, этого уже хватило для того, чтобы подняться на самом финише на одну строчку вверх. "Зенит-2" в отчетном туре дома обыграл "Мордовию" со счетом 3:1.
"Луч" снова загорелся - дома дальневосточная команда переиграла "Спартак-2" со счетом 2:0.
"Армавир" внезапно уступил дома безнадежной "Сибири" и резко ухудшил свои шансы на сохранение прописки в ФНЛ. "Сибирь" уже официально вылетела и даже за два тура до конца не поднимется выше 18-й строчки.
Другой претендент на вылет - "Факел" дома сыграл вничью 1:1 с "Чертаново".
Завтра состоится еще одна встреча - "Химки" Талалаева сыграют с "Тамбовом" Григоряна. Элитная тренерская дуэль, чего уж. Но "Тамбов" уже вышел в РПЛ, так что будут эксперименты, возможно.
Александр Симбирский, Rusfootball.info
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