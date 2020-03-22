Федун рассказал о своём предложении об изменении правил финансового фэйр-плей

Функционер предположил, что клубы потребуют ФИФА пересмотреть правила финансового фэйр-плей.



"Что такое финансовые каникулы, которые предложил ввести? Так же как для других отраслей, когда нет практически доходов, а есть расходы, нужна какая-то поддержка.



Я думаю, что не только мы, а все клубы, в первую очередь богатые клубы обратятся в ФИФА, поскольку у них сейчас совсем ужас-ужас. Ведь зарплату мы футболистам платим, а доходов никаких", - приводит слова Федуна "Комсомольская правда".