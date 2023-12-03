- Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать - передает слова игрока "СЭ".
Напомним, что Гильермо Абаскаль заработал прямую красную карточку за толчок Бериши, который бурно праздновал гол своей команды в первом тайме матча 17-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (2:1). Позже комментатор Дмитрий Шнякин в своем телеграм-канале опубликовал видео, на котором видно, что Бернард Бериша прыгнул с двух ног в направлении главного тренера "красно-белых".
Бериша: когда я праздновал, Абаскаль провоцировал меня
Полузащитник грозненского "Ахмата" Бернард Бериша рассказал о причине, по которой он решил прыгнуть перед главным тренером "Спартака" во время празднования гола.
Фото: ФК "Ахмат"