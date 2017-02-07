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Александр Зотов - самый выносливый в московском "Динамо"

Полузащитник Александр Зотов по итогам медицинских тестов стал самым выносливым игроком московского "Динамо".

"Самый выносливый Зотов, тесты это показали, он с большим отрывом выиграл эти тесты", - сказал главный врач команды Александр Ярдошвили официальному Youtube-каналу бело-голубых.
Теги: Зотов Динамо
Сегодня, 21:12
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№1 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 21:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, а говорят молодежь - никакая. В Спартаке - Тимофеев, Динамо - Зотов.


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Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
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