Александр Зотов - самый выносливый в московском "Динамо"

Полузащитник Александр Зотов по итогам медицинских тестов стал самым выносливым игроком московского "Динамо".



"Самый выносливый Зотов, тесты это показали, он с большим отрывом выиграл эти тесты", - сказал главный врач команды Александр Ярдошвили официальному Youtube-каналу бело-голубых.