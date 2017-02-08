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В Мордовии появился новый футбольный клуб

Сегодня в столице Мордовии проходит презентация нового футбольного клуба. Он будет носить название "Саранск". Спонсором команды стал известный предприниматель Сергей Сиушов, сообщает info-rm.com

Формироваться "Саранск" будет исключительно из воспитанников мордовского футбола. Возглавит команду Сергей Савочкин. Первые шаги клуб начнет делать с выступления одновременно в чемпионате Мордовии и третьем дивизионе российского футбольного первенства (первенство МФС "Приволжье" среди КФК).
Сегодня, 22:26
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 22:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В добрый путь! Хоть где-то клубы не закрывают, а создают новые!
Регистрация: 3.12.2016
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