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"Динамо" ничего неизвестно о переговорах Евгения Луценко с "Оренбургом"

Московское "Динамо" ничего не знает о переговорах нападающего команды Евгения Луценко с "Оренбургом", заявил глава селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин.

"Нам об этом ничего неизвестно. Он с командой на сборе в Турции и готовится ко второй части сезона.

Погребняк? У него ситуация, как у Луценко: он готовится ко второй части сезона с командой. Больше пока сказать не могу", - цитирует Голубина ТАСС.
Теги: Динамо Оренбург Погребняк
Вчера, 22:31
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