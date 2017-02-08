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Геннадий Голубин: Панченко до конца сезона точно никуда не уйдет

Глава селекционного отдела "Динамо" Геннадий Голубин заявил, что форвард Кирилл Панченко точно не покинет столичную команду в зимнее трансферное окно.

"А какие у него могут быть варианты? У него арендное соглашение до конца сезона, и он точно не уйдет. А там посмотрим. Мы сделаем ему предложение, ЦСКА сделает, и все будет зависеть от желания самого игрока", - цитирует Голубина ТАСС.
Теги: Панченко Динамо
Вчера, 22:42
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