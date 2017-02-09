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Андрей Мурнин продолжит карьеру в "Тамбове"

Капитан и полузащитник "Факела" Андрей Мурнин продолжит карьеру в "Тамбове", сообщает Sportbox.

К команде Андрея Талалаева 31-летний хавбек присоединится на Кипре, где в субботу стартует Кубок ФНЛ. Все детали контракта с ним уже согласованы. В "Факел" Мурнин перешел зимой 2015 года из "Тосно", проведя за это время 68 матчей и забив 6 мячей.
Теги: Тамбов Факел Трансферы
Сегодня, 16:24
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