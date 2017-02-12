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Константин Емельянов: пока неизвестно, когда перечислят зарплату, но процесс пошел

Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов сообщил, что клуб решил вопрос с возвращением команды со сбора в Турции.

"Все нормально, вопрос разрешился, пацаны разъехались из Турции по домам. В пятницу провели контрольный матч с "Окжетпесом" (1:1). Теперь собираемся 16 числа и потом — снова в Турцию. Пусть пока ребята отдохнут. Зарплата? Пока неизвестно, когда ее перечислят, но к концу месяца деньги пойти должны. Процесс пошел — надеюсь, все нормализуется", — цитирует тренера Sportbox.
Теги: Емельянов Луч-Энергия
Сегодня, 13:36
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