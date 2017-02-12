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15:03
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
Игорь Лебеденко: Бердыев под впечатлением от матчей с "Барселоной" захотел изменить концепцию игры "Рубина"
07:38
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
Константин Лепехин: Могилевец стал бы звездой российского футбола, если бы в "Зените" ему доверяли (20)
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Витиньо стал блондином (фото) (11)
Витиньо стал блондином (фото) (11)
Константин Емельянов: пока неизвестно, когда перечислят зарплату, но процесс пошел
Главный тренер "Луч-Энергии" Константин Емельянов сообщил, что клуб решил вопрос с возвращением команды со сбора в Турции.
"Все нормально, вопрос разрешился, пацаны разъехались из Турции по домам. В пятницу провели контрольный матч с "Окжетпесом" (1:1). Теперь собираемся 16 числа и потом — снова в Турцию. Пусть пока ребята отдохнут. Зарплата? Пока неизвестно, когда ее перечислят, но к концу месяца деньги пойти должны. Процесс пошел — надеюсь, все нормализуется", — цитирует тренера Sportbox.
"Все нормально, вопрос разрешился, пацаны разъехались из Турции по домам. В пятницу провели контрольный матч с "Окжетпесом" (1:1). Теперь собираемся 16 числа и потом — снова в Турцию. Пусть пока ребята отдохнут. Зарплата? Пока неизвестно, когда ее перечислят, но к концу месяца деньги пойти должны. Процесс пошел — надеюсь, все нормализуется", — цитирует тренера Sportbox.
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