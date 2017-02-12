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Петр Тен: не знаю, как "Томь" собирается выживать
Защитник "Енисея" Петр Тен с возмущением прокомментировал ситуацию с долгами "Томи"?.
"Мы предлагали расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но я уже с "Ротором" проходил через схожую ситуацию, где мы не стали подавать на Палату – и никаких санкций к клубу затем не последовало. Понимаете, руководство "Томи" повело себя, мягко говоря, не очень хорошо. Непорядочно. Одни обещания. Генеральный директор клуба вот сказал: для расчета не хватает 50 миллионов. Просят простить им часть долгов. Как это? За 8 месяцев – ни одной встречи с президентом "Томи", никаких подвижек. Вообще. Как можно мириться с таким отношением? Хотя перед сезоном уверяли, что всё будет нормально. Поэтому мы с ребятами и решили действовать через Палату. Не знаю, как "Томь" собирается выживать", – цитирует Тена sporbox.ru.
"Мы предлагали расторгнуть договор по обоюдному согласию. Но я уже с "Ротором" проходил через схожую ситуацию, где мы не стали подавать на Палату – и никаких санкций к клубу затем не последовало. Понимаете, руководство "Томи" повело себя, мягко говоря, не очень хорошо. Непорядочно. Одни обещания. Генеральный директор клуба вот сказал: для расчета не хватает 50 миллионов. Просят простить им часть долгов. Как это? За 8 месяцев – ни одной встречи с президентом "Томи", никаких подвижек. Вообще. Как можно мириться с таким отношением? Хотя перед сезоном уверяли, что всё будет нормально. Поэтому мы с ребятами и решили действовать через Палату. Не знаю, как "Томь" собирается выживать", – цитирует Тена sporbox.ru.
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