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Станислав Драгун тренируется с "Динамо-2"

Полузащитник "Динамо" Станислав Драгун может покинуть клуб, сообщает официальный сайт "бело-голубых".

Драгун тренируется со второй командой московского клуба. Он был заявлен в числе участников первого и второго подготовительных сборов "Динамо-2" в Крымске, но не принял участие ни в одном из четырех товарищеских матчей команды второго дивизиона.
Теги: Драгун Динамо
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:54) #
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Зачем покупали не понятно!?
Регистрация: 11.04.2016
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