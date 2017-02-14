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Игроки "Луч-Энергии" будут бойкотировать тренировки на втором сборе из-за долгов

Футболисты "Луч-Энергии" будут бойкотировать тренировки на втором сборе команды из-за долгов по зарплате и премиальным, сообщил нападающий дальневосточного клуба Илья Михалев.

"Сейчас мы разъехались по домам, 16 февраля должны прилететь на сборы, но тренироваться не будем. Ранее мы говорили свои условия, но пока ничего не выполнилось. О бойкоте мы всей командой договаривались еще на первом сборе, поэтому проблем с этим не будет.

Долги очень большие: на данный момент должны зарплату за четыре месяца и премиальные за два года. Сами видите, что ситуация критическая, но о разрывах контрактов речи не идет. Сейчас собрался хороший коллектив, команда, которая без финансирования неплохо выступает. Если бы этой команде дать немного финансирования, результат был бы еще лучше", - цитирует Михалева ТАСС.

Второй зимний учебно-тренировочный сбор "Луча-Энергии" начнется в турецкой Ларе 16 февраля.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Дебилы что-ли? Тренируйтесь для себя бесплатно. Ишь, окуевшие, даже тренируются за деньги..


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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