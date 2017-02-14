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Юрий Газзаев: "Волгарь" рассчитывает на Григорьева, Бибилова и Фомина

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев прокомментировал вероятный переход в астраханскую команду чемпиона и трехкратного обладателя Кубка России защитника Антона Григорьева, а также экс-хавбека "Рубина" Шоты Бибилова и покинувшего "Уфу" Семена Фомина.

"Я доволен отношением ребят к делу. Мы рассчитываем на них. Григорьев и Бибилов какое-то время не находились в тренинге, но стремятся, чтобы набрать кондиции и выйти на свой уровень. Общаюсь с ними. Польза от нашего сотрудничества должна быть обоюдной. Для нас эти игроки — усиление, а они, встав на ноги, могут затем претендовать на большее. Возможно, даже и с «Волгарем». Нужно смотреть дальше нынешнего первенства — межсезонье будет коротким.

Фомин долго не играл из-за травмы. Но игрок он опытный, уже прошедший серьезный путь. Рад, что познакомился со всеми этими футболистами лично, узнал их. Будем ли его подписывать? Надо разобраться, что у нас с заявкой, расчистить места", - цитирует Газзаева Sportbox.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь
Сегодня, 22:56
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