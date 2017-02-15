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Максим Бойчук: вариант с нальчикским "Спартаком" появился где-то в начале декабря
Новоиспеченный форвард "Спартака" из Нальчика Максим Бойчук рассказал о том, как возник вариант с переходом в стан "красно-белых".
"Вариант со "Спартаком" появился где-то в начале декабря. 11 января я вылетел в Нальчик на сбор. Первые дни было очень тяжело: не привык бегать такое количество кроссов. В Англии тоже приходилось нелегко, но не так часто. Впрочем, со временем привык. Какие цели ставлю перед собой? Нужно просто работать и проявить себя на Кубке ФНЛ. Чтобы тренеры не разочаровались во мне. На втором сборе случилась неприятность: попал в стык и пропустил половину сбора. Сильно расстроился. И тренер тоже", — цитирует Бойчука Sportbox.
"Вариант со "Спартаком" появился где-то в начале декабря. 11 января я вылетел в Нальчик на сбор. Первые дни было очень тяжело: не привык бегать такое количество кроссов. В Англии тоже приходилось нелегко, но не так часто. Впрочем, со временем привык. Какие цели ставлю перед собой? Нужно просто работать и проявить себя на Кубке ФНЛ. Чтобы тренеры не разочаровались во мне. На втором сборе случилась неприятность: попал в стык и пропустил половину сбора. Сильно расстроился. И тренер тоже", — цитирует Бойчука Sportbox.
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