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"Реал" - "Наполи": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Наполи" на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Хамес Родригес, Бензема, Роналду.

Запасные: Касилья, Пепе, Начо, Ковачич, Иско, Васкес, Мората.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Диавара, Зелиньски, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Запасные: Кабрал, Маджо, Максимович, Аллан, Жоржиньо, Джаккерини, Милик.
Теги: Реал Наполи
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