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"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"

Кубок ФНЛ

3 тур

"Урал" - "Спартак-Нальчик" 0:1

Гол: Чхапелия, 73

"Урал": Тимофеев, Новиков (Панков, 46), Табидзе, Меркулов, Гавтадзе (Щербаков, 80), Павленко, Коробов, Ломакин (Юсупов, 46), Серченков, Глушков, Ставпец

"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачев, Соблиров, Макоев, Дашаев, Дроздов, Чхапелия, Мухаммад, Крамаренко, Ахъядов
Теги: Спартак Нальчик Урал
Сегодня, 21:23
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