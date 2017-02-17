Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
"Спартак" в Нальчике обыграл "Урал"
Кубок ФНЛ
3 тур
"Урал" - "Спартак-Нальчик" 0:1
Гол: Чхапелия, 73
"Урал": Тимофеев, Новиков (Панков, 46), Табидзе, Меркулов, Гавтадзе (Щербаков, 80), Павленко, Коробов, Ломакин (Юсупов, 46), Серченков, Глушков, Ставпец
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачев, Соблиров, Макоев, Дашаев, Дроздов, Чхапелия, Мухаммад, Крамаренко, Ахъядов
3 тур
"Урал" - "Спартак-Нальчик" 0:1
Гол: Чхапелия, 73
"Урал": Тимофеев, Новиков (Панков, 46), Табидзе, Меркулов, Гавтадзе (Щербаков, 80), Павленко, Коробов, Ломакин (Юсупов, 46), Серченков, Глушков, Ставпец
"Спартак-Нальчик": Антипов, Кузнецов, Мурачев, Соблиров, Макоев, Дашаев, Дроздов, Чхапелия, Мухаммад, Крамаренко, Ахъядов
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.