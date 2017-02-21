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Никита Саламатов: в новой команде хочу получить как можно больше игровой практики

Бывший футболист "Зенита" Никита Саламатов рассказал о том, почему ушел из петербургского клуба и зачем поехал в ПФЛ.

"Это было не только мое решение. "Зенит" не захотел со мной сотрудничать. Поехал на просмотр в "Томь", так как мне дали понять, что играть в Санкт-Петербурге я не буду, плюс в "Зените"-2 делают ставку на омоложение состава. Но мне до сих пор интересно, на какое омоложение, если в команду берут игроков старше меня. В новой команде хочу получить как можно больше игровой практики, ведь под конец первой части сезона в "Зените"-2 у меня это мало получалось. Также хочу как можно больше забить. Однако никто место в составе СКА мне еще не гарантировал, буду работать и доказывать", - цитирует Саламатова "Спорт день за днем".
Вчера, 23:09
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