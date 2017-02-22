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Константин Зырянов: в РФПЛ "Динамо" будет бороться за выживание

Полузащитник "Зенита-2" Константин Зырянов считает, что московскому "Динамо" при возвращении в РФПЛ уготована роль аутсайдера.

"Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился. Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние две-три команды российской Премьер-лиги. И сравнить первые две-три команды с ФНЛ и разницы не будет. А, если бороться за десятку, первым командам ФНЛ это будет сложно очень. Я думаю, "Динамо" просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются", - приводит слова Зырянова "Спорт FM".
Теги: Зырянов Динамо
Вчера, 23:05
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№1 Написал: Volodia379 (Вчера, 23:20) #
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Ежу понятно что состав на 50% надо усиливать!
Регистрация: 11.04.2016
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