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Антон Григорьев и Шота Бибилов стали игроками "Волгаря"

В составе "Волгаря" продолжат карьеру чемпион России и трехкратный обладатель Кубка России в составе ЦСКА защитник Антон Григорьев, последним клубом которого был казахстанский "Тараз", и экс-хавбек "Рубина" Шота Бибилов.

"Григорьева и Бибилова будем заявлять. Фомин (экс-полузащитник "Уфы" — Прим. ред), парень не играл из-за травмы 10 месяцев, мы хотели дать ему практику, да и он бы нам помог. Но я немного не рассчитал с заявкой. У нас остается место, а тут произошел форс-мажор: на Кипре травмировались оба "больших" нападающих — Машуков и Радченко. У последнего оторвался кусок кости. Это надолго. Нам нужен форвард. Не знаю, получится ли такого взять — времени осталось мало. Рассчитываем успеть. Тогда Фомина заявить не сможем. Конечно, и он расстроился, и мы расстроились. Возможно, Семен будет работать с нами весной — уже под следующий сезон. Посмотрим, пока ничего конкретного сказать не могу", - сказал главный тренер Юрий Газзаев.

Sportbox
Теги: Волгарь
Сегодня, 16:36
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№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 18:11) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
оба вошли в крутое пике...
Регистрация: 13.04.2016
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