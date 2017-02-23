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Геннадий Голубин: "Динамо" завершило трансферную кампанию

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин рассказал, что бело-голубые завершили трансферную кампанию.

"Команда у нас боеспособная, новичков в "Динамо" зимой не будет. Доукомплектовываться под премьер-лигу будем летом", – цитирует Голубина "Спорт-Экспресс".
Теги: Динамо
Сегодня, 19:06
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