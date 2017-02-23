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СМИ: Панченко подпишет контракт с "Динамо" сроком на три года

Контракт нападающего Кирилла Панченко с московским "Динамо" будет рассчитан на три года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к столичному футбольному клубу.

"Динамо" арендовало нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. В четверг бело-голубые объявили, что воспользуется опцией права выкупа прав на игрока.

"Все детали с Кириллом будут улажены в пятницу, контракт будет подписан на три года", - рассказал источник.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 20:19
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