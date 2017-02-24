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Алексей Грицаенко: я остаюсь в "Луче", переговоры с "Краснодаром" не комментирую

Защитник "Луча-Энергии" Алексей Грицаенко подтвердил слова главного тренера команды Константина Емельянова о том, что он остается в стане "тигров" до конца сезона.

Также футболист отказался комментировать свой возможный переход летом в "Краснодар".

"Я остаюсь в "Луче", тем более 24 февраля последний день заявок. Контракт с "Краснодаром"? Пока все это оставлю без комментариев", - цитирует Грицаенко Sportbox.
Теги: Луч-Энергия Краснодар
Сегодня, 20:30
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