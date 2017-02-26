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Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ

Нападающий "Луч-Энергии" Илья Михалев рассказал о сложившейся в клубе финансовой ситуации.

"Нас пугают тем, что клуб снимется, говорят, что команда будет банкротом. Этим словам есть подтверждение: переписки, сообщения и все остальное. Хотя все наши чиновники вплоть до вице-губернатора говорили, что клуб жил, живет и будет жить. Нас пугают, но здесь не просто мальчики и все будут идти до конца", - передает его слова ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 21:50
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