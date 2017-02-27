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ОПСФ подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию из-за долгов в "Луч-Энергии"

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию из-за долгов владивостокского "Луча-Энергии" перед футболистами, заявил руководитель профсоюза Александр Зотов.

"Ситуация такая - мы сейчас обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру. Большинство футболистов написали заявление о приостановлении трудовой деятельности. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, мы не хотим, чтобы клуб прекратил свое существование", - цитирует Зотова ТАСС.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 17:17
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