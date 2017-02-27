Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (4)
10:47
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
Жерар Пике: из-за судейства "Реал" набрал на 4 очка больше, а "Барселона" столько же недобрала (5)
09:54
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент (10)
Жан Кузнецов: "Луч-Энергия" не намерена сниматься с ФНЛ
"Луч-Энергия" не намерена сниматься с чемпионата ФНЛ, но если игроки основного состава решат покинуть команду, власти Приморского края не смогут повлиять на ситуацию, сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
"Клуб для Приморского края - это устоявшиеся традиции, а самое главное - за основной командой идет подрастающее поколение, идут дети, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить основной состав, детско-юношескую школу. Разговоров о снятии с первенства ФНЛ не идет, команду сохранить очень тяжело, но мы направляем на это все усилия. Команда тренируется в Турции, подготовка идет по плану. Если команда примет решение сняться с чемпионата, мы на нее подействовать не сможем", - цитирует Кузнецова ТАСС.
"Клуб для Приморского края - это устоявшиеся традиции, а самое главное - за основной командой идет подрастающее поколение, идут дети, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить основной состав, детско-юношескую школу. Разговоров о снятии с первенства ФНЛ не идет, команду сохранить очень тяжело, но мы направляем на это все усилия. Команда тренируется в Турции, подготовка идет по плану. Если команда примет решение сняться с чемпионата, мы на нее подействовать не сможем", - цитирует Кузнецова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.