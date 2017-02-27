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Жан Кузнецов: "Луч-Энергия" не намерена сниматься с ФНЛ

"Луч-Энергия" не намерена сниматься с чемпионата ФНЛ, но если игроки основного состава решат покинуть команду, власти Приморского края не смогут повлиять на ситуацию, сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

"Клуб для Приморского края - это устоявшиеся традиции, а самое главное - за основной командой идет подрастающее поколение, идут дети, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить основной состав, детско-юношескую школу. Разговоров о снятии с первенства ФНЛ не идет, команду сохранить очень тяжело, но мы направляем на это все усилия. Команда тренируется в Турции, подготовка идет по плану. Если команда примет решение сняться с чемпионата, мы на нее подействовать не сможем", - цитирует Кузнецова ТАСС.
Сегодня, 17:28
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жан Кузнецов?
смешнее только Педро Сидоров
Регистрация: 16.03.2010
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