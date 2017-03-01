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Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
Форвард "Реала Сосьедад", посвятивший гол скончавшемуся от лейкемии спортсмену, был удален с поля (1)
"Луч-Энергия" выплатит игрокам зарплату за один месяц до конца недели
Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луч-Энергии".
"Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги. За сколько месяцев погасим? Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное", - цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".
"Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги. За сколько месяцев погасим? Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное", - цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".
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