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"Луч-Энергия" выплатит игрокам зарплату за один месяц до конца недели

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Луч-Энергии".

"Сегодня-завтра поступят первые средства. Начнем потихоньку гасить долги. За сколько месяцев погасим? Предварительно за один. Думаю, до конца этой недели начнутся выплаты. Делаем все возможное", - цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 16:28
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