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Сергей Кирсанов: "Сибирь" выглядела достойно на фоне команды Премьер-лиги

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал поражение от "Рубина" (0:1) в четвертьфинале Кубка России.

"Сегодня была первая официальная игра как у нас, так и у "Рубина". Считаю, игра смотрелась, и мы выглядели достойно на фоне команды Премьер-лиги. Даже в концовке, если бы мы забили, неизвестно как бы сложился матч. Но не забиваешь ты – забивают тебе. Мне игра понравилась. Наша команда в стадии становления, пытаемся играть по-другому, у нас только все формируется. Доволен игрой, самоотдачей, самоотверженностью игроков. Вас поздравляю с выходом в полуфинал Кубка России", - цитирует Кирсанова официальный сайт казанцев.
Теги: Сибирь Рубин
Сегодня, 18:08
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