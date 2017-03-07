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Константин Емельянов: может, кому-то зарплату недодали, но ребята решили лететь в Красноярск

Игроки "Луч-Энергии" приняли решение отменить бойкот и отправиться на матч первенства ФНЛ в Красноярск с "Енисеем", который состоится 8 марта. Об этом сообщил главный тренер команды Константин Емельянов.

"Перечислили зарплату за два месяца. Несколькими частями, может, кому-то и недодали, но ребята решили лететь в Красноярск. План действий? Мы, те, кто находится в Турции, в 14:30 едем в аэропорт и берем курс на Москву. Билеты приобретаются. Остальные ребята присоединятся в Москве. Те, кто разъехался из столицы? Они тоже будут подтягиваться. Этим занимается начальник команды. В любом случае другого варианта нет", - цитирует Емельянова Sportbox.
Теги: Емельянов Луч-Энергия
Сегодня, 20:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:17) #
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online

А В КАКОЙ ФОРМЕ НАХОДЯТСЯ РЕБЯТА-может лучше не играть ?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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