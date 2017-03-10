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"Динамо" подарит абонементы болельщикам, которые приобрели авиабилеты на матч во Владивосток

"Динамо" решило поощрить своих болельщиков, которые купили билеты во Владивосток на матч против местного "Луча-Энергии".

"Уважаемые болельщики! Футбольный клуб "Динамо-Москва" благодарит вас за поддержку, которую вы оказываете команде. В этом сезоне она как никогда нам необходима. Особенно мы хотим отметить тех, кто поддерживает "Динамо" в выездных матчах. Футбольный клуб понимает, что многие наши болельщики с нетерпением ожидали поездки во Владивосток и заранее приобретали авиабилеты. Однако матч 26-го тура ФНЛ ФОНБЕТ – Первенства России по футболу с ФК "Луч-Энергия" по решению Лиги будет проведен в Химках 12-го марта в 19:00 (мск).

В связи с этим ФК "Динамо-Москва" проводит акцию: каждый болельщик, который приобрел невозвратный билет в г.Владивосток и отказался от поездки, выбрав поддержку команды в Москве, сможет при предъявлении подтверждения из авиакомпании о вашем невылете получить сезонный абонемент (за исключением категории VIP) на домашние матчи нашей команды в сезоне 2017/2018гг.

Также сообщаем вам, что на матче "Луч-Энергия" (Владивосток) – "Динамо" (Москва) для болельщиков ФК "Динамо" будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи нашей команды текущего сезона", - говорится в заявлении на официальном сайте бело-голубых.
Теги: Динамо Луч-Энергия
Вчера, 22:22
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