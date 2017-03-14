Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:59
Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено (74)
Гендиректор "Зенита": судейская система получила четкий сигнал - так можно, все позволено (74)
14:58
Олег Долматов вернулся в ЦСКА (7)
Олег Долматов вернулся в ЦСКА (7)
13:59
Арсен Минасов: Широков принимал допинг? Спросите, что принимал тот, кто пишет такие глупости (5)
Арсен Минасов: Широков принимал допинг? Спросите, что принимал тот, кто пишет такие глупости (5)
11:09
Игроки "Кайрата" чуть не нанесли травму Андрею Аршавину во время празднования гола (видео) (8)
Игроки "Кайрата" чуть не нанесли травму Андрею Аршавину во время празднования гола (видео) (8)
08:17
Болельщики "Зенита" купили HD телевизоры для Андрея Будогосского и Евгения Турбина (фото) (102)
Болельщики "Зенита" купили HD телевизоры для Андрея Будогосского и Евгения Турбина (фото) (102)
Александр Макаров: в "Тосно" мне все нравится
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который выступает на правах аренды за "Тосно" заявил, что его всё устраивает в клубе ФНЛ.
"Да, в "Тосно" мне все нравится. И команда, и отношение ко мне со стороны партнеров, тренеров, руководства. Мне доверяют, за что я благодарен. Насчет своей игры скажу, что надо прибавлять, могу и должен играть лучше. По силам ли решить задачу выхода в РФПЛ по итогам чемпионата? Опять же не будем забегать вперед. Мы просто должны отдавать все силы и стремиться побеждать в каждом матче и тогда все получится. Подбор игроков у нас очень качественный, хороший тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым", – цитирует игрока onedivision.ru.
"Да, в "Тосно" мне все нравится. И команда, и отношение ко мне со стороны партнеров, тренеров, руководства. Мне доверяют, за что я благодарен. Насчет своей игры скажу, что надо прибавлять, могу и должен играть лучше. По силам ли решить задачу выхода в РФПЛ по итогам чемпионата? Опять же не будем забегать вперед. Мы просто должны отдавать все силы и стремиться побеждать в каждом матче и тогда все получится. Подбор игроков у нас очень качественный, хороший тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым", – цитирует игрока onedivision.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.