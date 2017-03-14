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Александр Макаров: в "Тосно" мне все нравится

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который выступает на правах аренды за "Тосно" заявил, что его всё устраивает в клубе ФНЛ.

"Да, в "Тосно" мне все нравится. И команда, и отношение ко мне со стороны партнеров, тренеров, руководства. Мне доверяют, за что я благодарен. Насчет своей игры скажу, что надо прибавлять, могу и должен играть лучше. По силам ли решить задачу выхода в РФПЛ по итогам чемпионата? Опять же не будем забегать вперед. Мы просто должны отдавать все силы и стремиться побеждать в каждом матче и тогда все получится. Подбор игроков у нас очень качественный, хороший тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым", – цитирует игрока onedivision.ru.
Теги: Тосно
Сегодня, 17:37
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