Источник: Александр Горшков возглавил "Алмаз-Антей"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Горшков стал главным тренером "Алмаз-Антей" (U21).Последним местом работы чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА Горшкова был раменский "Сатурн", который 47-летний специалист возглавлял в 2014 году. "Алмаз-Антей" в прошлом сезоне завоевал путевку в высшую лигу молодежного первенства Санкт-Петербурга, сезон в котором стартует в апреле.