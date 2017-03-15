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Источник: Александр Горшков возглавил "Алмаз-Антей"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Горшков стал главным тренером "Алмаз-Антей" (U21).

Последним местом работы чемпиона России и обладателя Кубка УЕФА Горшкова был раменский "Сатурн", который 47-летний специалист возглавлял в 2014 году. "Алмаз-Антей" в прошлом сезоне завоевал путевку в высшую лигу молодежного первенства Санкт-Петербурга, сезон в котором стартует в апреле.

"Спорт день за днем"
Теги: Горшков
Сегодня, 19:47
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Саша и человек хороший, и футболист был неплохой. Удачи ему.
Регистрация: 9.11.2010
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