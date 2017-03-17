Алексей Лунин: Нимели выглядел особенно хорошо

Главный тренер молодёжной команды "Спартака" Алексей Лунин поделился мыслями после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 20-го тура.— Мы играли в гостях с принципиальным соперником. Готовились к поединку, разбирали сильные и слабые стороны железнодорожников. В первом тайме зрители увидели много борьбы. Игроки "Локомотива" опасно атаковали со стандартных положений, а мы — с игры. Незадолго до перерыва нам удалось открыть счет. Во второй половине спартаковцы владели инициативой. Контролировали мяч, создавали моменты и забили второй гол. Однако концовка встречи получилась нервной.— Мы поздравили ребят в раздевалке с дебютом. Считаю, что для первого матча они сыграли удачно. Особенно хорошо выглядел Нимели. Он добавил нашей атаке импровизации, и при этом она стала более качественной.